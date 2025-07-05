Sosyal yardım ödemelerinde tablo değişti: Engelli maaşı, evde bakım parası, 65 yaş aylığı, dul ve yetim aylığı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2025 enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Böylece milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği sosyal yardım ödemelerine yapılacak zam oranları da netleşmiş oldu. Açıklanan 6 aylık enflasyon farkı, başta SED (Sosyal Ekonomik Destek), evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve dul aylığı olmak üzere birçok sosyal yardım kalemine yansıdı. Zamlı ödeme tutarlarıyla birlikte Temmuz ayı itibarıyla vatandaşların alacakları destek miktarları da artış göstermiş oldu. İşte kalem kalem yeni ödeme tutarları...

1 /6 Milyonların gözü kulağı TÜİK’ten gelecek enflasyon rakamlarındaydı… Beklenen açıklama geldi, Haziran ayı verileriyle birlikte 6 aylık enflasyon farkı kesinleşti. Bu gelişmeyle birlikte sosyal yardım ödemelerine yapılacak zamlar da netleşti. Temmuz 2025 itibarıyla SED yardımı, evde bakım parası, 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve dul aylığı gibi destek ödemelerine zam yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen sosyal destek programlarında yeni ödeme tutarları vatandaşlara duyuruldu. İşte tek tek zamlı sosyal yardım miktarları…

2 /6 SOSYAL DESTEK ZAMLARI NETLEŞTİ: TEMMUZ 2025'TE YENİ TUTARLAR BELLİ OLDU Temmuz 2025 dönemi itibarıyla sosyal yardım kalemlerine yapılacak zam oranları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur maaş katsayısına bağlı sosyal yardım ödemeleri de güncellendi. Yılın ilk yarısında oluşan yüzde 10,07’lik enflasyon farkı, yüzde 5’lik toplu sözleşme zammıyla birleşerek toplam yüzde 15,57 oranında artışa neden oldu. Bu artışla birlikte 65 yaş aylığından engelli maaşına, evde bakım parasından SED yardımına kadar birçok kalemde ödeme tutarları yeniden belirlendi.

3 /6 65 YAŞ AYLIĞI VE EVDE BAKIM DESTEĞİNE ZAM GELDİ Sosyal güvenlik kapsamı dışında kalan ve 65 yaş üzerindeki vatandaşlara ödenen aylık yardım 4.664 TL’den 5.390 TL’ye yükseltildi. Bakıma muhtaç yaşlı ve engelli bireylere sağlanan evde bakım yardımı ise 10.125 TL’den 11.702 TL’ye çıkarıldı. Bu artış, hem bakım hizmeti veren aile bireylerini hem de destekten yararlanan binlerce vatandaşı yakından ilgilendiriyor.

4 /6 ENGELLİ MAAŞI VE ENGELLİ YAKINI YARDIMI ARTIYOR Engellilik oranına göre değişen ödemeler de yeni dönemde zamlandı. %40–69 arası engelli bireylerin maaşı: 3.723 TL → 4.303 TL %70 ve üzeri engellilere yapılan ödeme: 5.585 TL → 6.454 TL 18 yaş altı engellilerin bakımını üstlenen kişilere: 3.723 TL → 4.303 TL

5 /6 NAKDİ DESTEKLER VE SED YARDIMINDA YENİ TUTARLAR Uzun süreli hastalıklarla mücadele eden bireyler ve aileleri de bu zamlardan faydalanıyor. Tüberküloz veya SSPE hastalarına verilen destek: 10.125 TL → 11.702 TL Ayrıca çocukların eğitim düzeyine göre verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri şu şekilde artırıldı: Okul öncesi çocuklar: 4.809 TL → 5.558 TL İlköğretim öğrencileri: 7.214 TL → 8.337 TL Ortaöğretim öğrencileri: 7.695 TL → 8.893 TL Yükseköğrenim öğrencileri: 8.657 TL → 10.005 TL