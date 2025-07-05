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Sosyal yardım ödemelerinde tablo değişti: Engelli maaşı, evde bakım parası, 65 yaş aylığı, dul ve yetim aylığı

Sosyal yardım ödemelerinde tablo değişti: Engelli maaşı, evde bakım parası, 65 yaş aylığı, dul ve yetim aylığı

10:275/07/2025, Cumartesi
G: 5/07/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2025 enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Böylece milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği sosyal yardım ödemelerine yapılacak zam oranları da netleşmiş oldu. Açıklanan 6 aylık enflasyon farkı, başta SED (Sosyal Ekonomik Destek), evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve dul aylığı olmak üzere birçok sosyal yardım kalemine yansıdı. Zamlı ödeme tutarlarıyla birlikte Temmuz ayı itibarıyla vatandaşların alacakları destek miktarları da artış göstermiş oldu. İşte kalem kalem yeni ödeme tutarları...

Milyonların gözü kulağı TÜİK’ten gelecek enflasyon rakamlarındaydı… Beklenen açıklama geldi, Haziran ayı verileriyle birlikte 6 aylık enflasyon farkı kesinleşti. Bu gelişmeyle birlikte sosyal yardım ödemelerine yapılacak zamlar da netleşti. Temmuz 2025 itibarıyla SED yardımı, evde bakım parası, 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve dul aylığı gibi destek ödemelerine zam yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen sosyal destek programlarında yeni ödeme tutarları vatandaşlara duyuruldu. İşte tek tek zamlı sosyal yardım miktarları…

SOSYAL DESTEK ZAMLARI NETLEŞTİ: TEMMUZ 2025'TE YENİ TUTARLAR BELLİ OLDU

Temmuz 2025 dönemi itibarıyla sosyal yardım kalemlerine yapılacak zam oranları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur maaş katsayısına bağlı sosyal yardım ödemeleri de güncellendi. Yılın ilk yarısında oluşan yüzde 10,07’lik enflasyon farkı, yüzde 5’lik toplu sözleşme zammıyla birleşerek toplam yüzde 15,57 oranında artışa neden oldu. Bu artışla birlikte 65 yaş aylığından engelli maaşına, evde bakım parasından SED yardımına kadar birçok kalemde ödeme tutarları yeniden belirlendi.

65 YAŞ AYLIĞI VE EVDE BAKIM DESTEĞİNE ZAM GELDİ

Sosyal güvenlik kapsamı dışında kalan ve 65 yaş üzerindeki vatandaşlara ödenen aylık yardım 4.664 TL’den 5.390 TL’ye yükseltildi.

Bakıma muhtaç yaşlı ve engelli bireylere sağlanan evde bakım yardımı ise 10.125 TL’den 11.702 TL’ye çıkarıldı. Bu artış, hem bakım hizmeti veren aile bireylerini hem de destekten yararlanan binlerce vatandaşı yakından ilgilendiriyor.

ENGELLİ MAAŞI VE ENGELLİ YAKINI YARDIMI ARTIYOR

Engellilik oranına göre değişen ödemeler de yeni dönemde zamlandı.

 %40–69 arası engelli bireylerin maaşı: 3.723 TL → 4.303 TL

 %70 ve üzeri engellilere yapılan ödeme: 5.585 TL → 6.454 TL

 18 yaş altı engellilerin bakımını üstlenen kişilere: 3.723 TL → 4.303 TL

NAKDİ DESTEKLER VE SED YARDIMINDA YENİ TUTARLAR

Uzun süreli hastalıklarla mücadele eden bireyler ve aileleri de bu zamlardan faydalanıyor.

 Tüberküloz veya SSPE hastalarına verilen destek: 10.125 TL → 11.702 TL

Ayrıca çocukların eğitim düzeyine göre verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri şu şekilde artırıldı:

 Okul öncesi çocuklar: 4.809 TL → 5.558 TL

 İlköğretim öğrencileri: 7.214 TL → 8.337 TL

 Ortaöğretim öğrencileri: 7.695 TL → 8.893 TL

 Yükseköğrenim öğrencileri: 8.657 TL → 10.005 TL

DUL VE YETİM MAAŞLARINDA DA ARTIŞ VAR

Sosyal destek kapsamında ödenen dul ve yetim maaşları da memur maaş katsayısındaki artışa bağlı olarak yeniden hesaplandı.

 Yüzde 25 hisse oranıyla alınan yetim aylığı: 3.617 TL → 4.220 TL

 Yüzde 50 hisse oranıyla ödenen dul maaşı: 7.234 TL → 8.440 TL

#sosyal yardım
#Memur zammı
#Engelli maaşı
#Evde bakım maaşı
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