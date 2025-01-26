Spotify Şifre Sıfırlama Nasıl Yapılır?

Spotify şifre sıfırlama işlemi, şifre değiştirme işleminden biraz farklı şekilde gerçekleştirilir. Eğer Spotify’a giriş yapmak için farklı bir sosyal medya platformu kullanılıyorsa, öncelikle o platform üzerindeki bilgileri kurtarmanız gerekebilir. Spotify hesabının şifresini sıfırlamak için şu adımları izleyebilirsiniz: