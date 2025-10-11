SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) EMEKLİ MAAŞ FARKI: Ocak en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı için geri sayım sürüyor. 2026 Ocak zammı, 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı ilk üç aylık enflasyon verileriyle birlikte zam oranı için ilk ipuçları ortaya çıktı. Gözler Aralık ayında açıklanacak enflasyon oranına çevrilmiş durumda.
Emekliler 2026 Ocak maaş zammı için gün sayıyor. 3 aylık enflasyon farkı netleşirken, geri kalan üç aya ilişkin tahminler de kamuoyuyla paylaşılmaya başladı. 6 aylık oranın belirlenmesiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları yeniden hesaplanacak. Zam oranına ek olarak, en düşük emekli maaşına yapılacak olası artış da gündemde.
3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, eylül ayında enflasyon aylık yüzde 3,23 olarak açıklandı. Enflasyon temmuz ayında 2,06, ağustos ayında ise 2,04 olarak açıklanmıştı. Eylül ayı enflasyonuyla birlikte 3 aylık enflasyon farkı yüzde 2,38 oldu.
SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK?
SGK ve Bağ-Kur emeklileri toplam enflasyona göre maaş zammı alıyor. Eylül ayı verisiyle birlikte 3 aylık toplamda enflasyon yüzde 7,50 oldu. Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 7,50 zammı hak etmiş oldu. Yapılacak bu zam Ocak 2026'daki maaşlara yansıyacağı için ekim, kasım ve aralık ayı için açıklanacak aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.
2026'DA MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2026 yılının ilk zammını alacak. Eylül sonu itibarıyla toplam enflasyon yüzde 7,50'yi aşmış durumda. Memur zammında belirleyici olan 3 aylık enflasyon farkı ise yüzde 2,38 olarak oluştu. Bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 2.38 enflasyon farkına 8.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 11 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 13.65 kümülatif zam meydana gelecek.
Net rakam ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak. Memur ve memur emeklileri ocak ayında enflasyon farkına ek olarak yüzde 11 de toplu sözleşme zammı alacak.