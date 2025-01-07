Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2025 itibarıyla çipli kimlik kartlarının kullanımını zorunlu hale getirdi. Eski tip nüfus cüzdanlarıyla tapu müdürlüklerinde artık işlem yapılamayacak. Peki tapu devri nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir?İşte tapuda yeni dönemin detayları.
Tapu dairelerinde yeni dönem resmen başladı. Sahteciliği önlemek ve işlem hızını artırmak için 2025 itibarıyla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüklerinde çipli kimlik kartı kullanımını zorunlu hale getirildi. Tapuda işlemler için çipli kimlik kartı ve parmak izi ile doğrulama dönemi başladı. Uygulama ile tapuda sahteciliğin önüne geçilmesi amaçlanıyor. İşte detaylar.
Tapu işlemi nasıl yapılır, yeni düzenlemede neler var?
Çipli kimlik kartları, e-İmza ve kimlik doğrulama işlemlerinde kritik bir rol oynuyor. Tapu müdürlükleri, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarıyla birlikte Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) kullanarak, tapu sicilinin güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Bu sistem, hak sahipliğini ve kişi kimlik bilgilerinin doğruluğunu garanti altına alacak.
Tapuda parmak izi ile doğrulama zorunlu mu oldu?
1 Ocak itibariyle çipli kimlik zorunluluğu devreye girmişti. Hayata geçirilen uygulama ile işlemlerde çiplik kimlik kartı ve parmak izi ile doğrulaması yapılıyor.
Tapudaki hangi işlemlerde çipli kimlik gerekecek?
Yeni uygulamayla çipli kimlik kartları, özellikle şu tapu işlemlerinde zorunlu hale geldi:
Gayrimenkul alım-satımı,
Miras işlemleri ve mirasçı belirleme,
Tapu devir ve ipotek işlemleri.
Çipli kimlikler, işlemlerin hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağlarken, sahtecilik girişimlerine karşı da etkili bir önlem olacak.
Eski kimliklerle tapu işlemi yapılıyor mu?
1 Ocak 2025 itibarıyla eski tip nüfus cüzdanlarıyla tapu müdürlüklerinde işlem yapmak mümkün olmayacak.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 31 Aralık 2024'e kadar kimlik değişiminin tamamlanması gerektiğini duyurmuştu. Yeni kimliğe geçiş yapmayan vatandaşlar, işlemlerini gerçekleştirememe riskiyle karşı karşıya kalabilir.
Tapu devri nasıl yapılır?
Tapu devri, yeni bir mal sahibi olmak veya miras yoluyla kalan konut, işyeri, arazi gibi taşınmaz mülklerin bir kişiden başka bir kişiye verilmesine denir. Kısaca gayrimenkul alım satımında yapılan tapu devri yasal yollar ile hakların devredilmesi olarak da ifade edilebilir.
Tapu devri için gerekli belgeler
Tapu devri için gerekli belgeler ise bunlardır:
Tapu aslı ve fotokopisi
TC kimlik numarası net gözükecek şekilde nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
Alıcıya ait son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
Mülkün bulunduğu belediyeden alınan rayiç bedeli gösteren belge
Taşınmazlar üzerinde yetkili biri varsa bunu ispatlayacak vekaletname
Zorunlu deprem sigortası belgesi.