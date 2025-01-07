Tapu devri nasıl yapılır?

Tapu devri, yeni bir mal sahibi olmak veya miras yoluyla kalan konut, işyeri, arazi gibi taşınmaz mülklerin bir kişiden başka bir kişiye verilmesine denir. Kısaca gayrimenkul alım satımında yapılan tapu devri yasal yollar ile hakların devredilmesi olarak da ifade edilebilir.





Tapu devri için gerekli belgeler

Tapu devri için gerekli belgeler ise bunlardır:

Tapu aslı ve fotokopisi

TC kimlik numarası net gözükecek şekilde nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

Alıcıya ait son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

Mülkün bulunduğu belediyeden alınan rayiç bedeli gösteren belge

Taşınmazlar üzerinde yetkili biri varsa bunu ispatlayacak vekaletname

Zorunlu deprem sigortası belgesi.