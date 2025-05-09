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Tarihi belli oldu! 2025 Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı

Tarihi belli oldu! 2025 Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı

09:479/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Bursluluk Sınavı bu yıl 27 Nisan tarihinde gerçekleştirildi. 5.,6.,7.,8.,9.,10., ve 11. Sınıf düzeylerinin katılım gerçekleştirdiği sınavın sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Sınavın ardından, öğrenciler ve veliler sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, 2025 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman duyurulacak? 2025 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İOKBS bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı kazanan öğrencilere eğitim bursuyla her ay düzenli olarak ödeme desteği sağlanacak. İlk burslar Ekim ayında hesaplara yatırılacak. Öğrenciler sonuçları MEB'in resmi sitesinden T.C. kimlik numarası ile sorgulayabilecek. Peki, bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, İOKBS sonuç tarihi belli oldu mu?

İOKBS BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 2025 İOKBS sınav sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde erişime açılacak.

İOKBS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?


Sınav sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Adaylar T.C. kimlik bilgisi ve doğum bilgisi tarihlerini girerek sınav sonuçlarına ulaşabileceklerdir.

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2025 BURSLULUK PARASI NE KADAR?

Burslar, memur maaşlarına endeksli olarak Ocak ve Haziran aylarında yeniden belirleniyor. İOKBS bursunun 2025 Ocak ve Haziran ayları arasındaki tahmini tutarı 2 bin 15 TL olarak hesaplanıyor.

Bursluluk parası temmuz ayında yapılacak memur maaşı zamlarına endeksli olarak artış gösterecek.


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