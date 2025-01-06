Tarım Bakanlığı taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini açıkladı. Bakanlığın güncellediği son taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesine 5 yeni marka daha eklendi. Söz konusu markaların kıyma, köfte, peynir, kahve ve çikolata gibi yaygın tüketilen ürünlerinde hileli bileşenlere rastlandı. Peki sağlığı tehlikeye düşüren gıdalar hangileri? İşte Tarım Bakanlığı'nın ifşa ettiği marka ve ürünler...

1 /5 Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla hile yapan firmaları takip etmeye ve her gün listeyi güncelleyerek paylaşmaya devam ediyor. Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden bu tür firmaları duyuruyor. 6 Ocak'ta yayımlanan yeni liste, gıda sektöründe yapılan sahteciliği bir kez daha gözler önüne serdi.

2 /5 Bakanlığın güncellediği son taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesine 5 yeni marka daha eklendi. Söz konusu markaların kıyma, köfte, peynir, kahve ve çikolata gibi yaygın tüketilen ürünlerinde hileli bileşenlere rastlandı.

3 /5 Listede 'kuvvet artırıcı' olarak yer alan 'Bolld Extra Epimedyum ve kırmızı ginsengli bitki karışımlı çikolata' adlı üründe ilaç etken maddesi tespit edilmesi dikkat çekti. İşte listeye yeni katılan 5 marka ve ürünleri...

4 /5 CENTUAR GIDA İLAÇ KOZMETİK VE KUYUMCULUK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - BOLLD EXTRA - EPİMEDYUM VE KIRMIZI GİNSENGLİ BİTKİ KARIŞIMLI ÇİKOLATA - İlaç Etken Maddesi Tespiti - ATAŞEHİR İSTANBUL

KAYDAŞ GIDA TARIM HAYV. EML. NAK. İNŞ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. - CEMALZADE - CEMALZADE TAM YAĞLI ERİTME PEYNİRİ- Natamisin Tespiti ŞARKIŞLA SİVAS