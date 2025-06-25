Togg T10F fiyat tahmini geldi! Sıfır faiz fırsatı dikkat çekti, uygun peşinata Togg sahibi olunacak

Yerli otomobil markası Togg, T10X’in ardından bu kez T10F modeliyle otomobil severlerin karşısına çıkıyor. Fastback sedan formunda tasarlanan T10F, hem teknolojik özellikleri hem de rekabetçi fiyat beklentisiyle gündem yarattı. T10F’in Egea fiyat bandında piyasaya sunulacağı iddiası ise merak uyandırdı.
Türkiye'nin yerli otomobili Togg’un yeni modeli T10F için geri sayım başladı. Fastback sedan gövde tipiyle öne çıkan T10F'in, uygun başlangıç fiyatıyla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Egea’ya rakip olabileceği belirtilen T10F’in menzil, donanım ve fiyat seçenekleri araştırılıyor.
T10F yakında kullanıcılarla buluşacak
T10X'in teslimatlarının yanı sıra yeni model çalışmalarını da sürdüren TOGG, 2019'da ön gösterimini yaptığı doğuştan elektrikli ikinci akıllı cihazının seri üretime en yakın prototipini "T10F" model ismiyle dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2024'te kamuoyu ile paylaştı. 2024 Ağustos ayında mühendislik testleri başlayan modern fastback modeli T10F, TEKNOFEST Akdeniz kapsamında Adana'da görücüye çıktı.
Bu kez biraz daha spor ancak aynı zamanda bir sedan araçtan beklentileri de karşılayacak şekilde dizayn edilen T10F, piyasadaki mevcut SUV modelden yaklaşık 80 kilometre daha fazla yani 600 kilometre menzile sahip olacak. T10F modeli, tasarımı, güç kaynağı olarak kullanılması, yapay zeka sistemleri ve sürüş destek asistanları gibi özellikleriyle de dikkati çekiyor. T10F'in, yaz aylarında siparişe açılması sonrasında kullanıcılarla buluşması bekleniyor.
Yıl sonunda Almanya'da satışa çıkacak
TOGG, Avrupa hedefleri kapsamında 2021 Mayıs ayında Stuttgart'ta TOGG Europe GmbH'yi kurmuştu.
Avrupa'da da önemli mobilite şirketlerinden biri olmayı hedefleyen TOGG, T10X modelini bu yılın sonundan itibaren Avrupa'da ön siparişe açmayı hedefliyor.
Marka T10X'le başlayacağı ihracatını 2026'da T10F modeliyle çeşitlendirmeyi planlıyor.
TOGG T10F NE KADARA SATIŞA ÇIKACAK? SATIŞ FİYATI VE FİNANSMAN İDDİALARI
En dikkat çekici iddia ise TOGG, bu model için 1.1 milyon TL’ye kadar 48 ay vadeli kredi desteği sunacağı ve yaklaşık 500.000 TL peşinat ile TOGG T10F sahibi olmanın mümkün olacağı.
3 farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım özelliğiyle piyasaya sürülecek T10F'in faiz oranları ve ödeme detaylarının ise önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.
Faiz oranları henüz netleşmemiş olsa da, TOGG’un sunduğu kapsamlı ödeme kolaylıkları piyasada büyük ses getirecek gibi görünüyor. Yeni modelin hem tasarımı hem de ödeme seçenekleriyle segmentindeki dengeleri değiştirmesi bekleniyor.
TESLİMATLAR İÇİN SONBAHAR İŞARET EDİLİYOR
İddialara ek olarak, T10F’in ilk teslimatlarının 2025 yılının son çeyreğinde yapılacağı da konuşuluyor. Böylece tüketiciler, yıl bitmeden yeni sedan modelle tanışmış olacak.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR
Yeni Togg T10F, WLTP standartlarına göre 600 kilometreye kadar menzil sunuyor. Üstelik sadece 28 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e kadar şarj olabiliyor.
Bu sayede kullanıcılar uzun yolculuklarda dahi minimum bekleme süresiyle yola devam edebilecek.
Güçlü performans: 0’dan 100’e 7.2 saniyede
T10F, 218 beygir gücündeki elektrikli motoruyla yüksek performans vaat ediyor. 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 7.2 saniyede ulaşıyor, bu da onu sınıfının en iddialı sedan modellerinden biri haline getiriyor.