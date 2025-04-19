TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU EKRANI: TOKİ sosyal konut başvuruları nereden, ne zaman, nasıl yapılacak?

TOKİ’nin 250 bin sosyal konut projesine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar için süreç yakından takip ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un imzasıyla 81 ilin valiliklerine gönderilen genelgeyle birlikte, illerde arazi tespiti çalışmalarının başlaması talimatı verildi. Genelgede, konutların inşa edileceği alanlara dair belgelerin hazırlanması ve TOKİ’ye bildirilmesi istendi. Tarihi nitelikteki bu projeden ev sahibi olmak isteyenler, başvuruların ne zaman başlayacağını ve şartların hangi kriterlere göre belirleneceğini merak ediyor. Şu an için TOKİ sosyal konut başvuru tarihi henüz netleşmedi. Ancak sürecin ilerleyen haftalarda resmiyet kazanması ve başvuru ekranının e-Devlet üzerinden erişime açılması bekleniyor.

1 /6 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 81 ilde hayata geçirilecek 250 bin sosyal konut projesinde başvuru süreci için geri sayım başladı. Ev sahibi olmak isteyen yüz binlerce kişi, başvuru takviminin açıklanmasını heyecanla bekliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelgeyle birlikte projede somut adımlar atıldı. Bakan Murat Kurum’un imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgede, sosyal konutlar için arazi tespiti yapılması ve gerekli belgelerin hazırlanarak TOKİ’ye sunulması istendi. Yapılacak çalışmalar doğrultusunda başvuru takviminin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. 250 bin konutluk dev projeye başvuruların, geçmiş dönemde olduğu gibi e-Devlet üzerinden alınması planlanıyor. Projeden yararlanmak isteyen vatandaşlar, “e-Devlet TOKİ başvuru ekranı”nı ve başvuru şartlarını yakından takip ediyor.

2 /6 TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN, TARİH BELLİ OLDU MU, ŞARTLARI NELER? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından Türkiye genelinde konut sahibi olmayan vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sosyal konut uygulamalarının hayata geçirileceği belirtildi. Ancak konut başvuruları tarihi ve şartları için henüz açıklama gelmedi. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

3 /6 81 İLİN VALİLİĞİNE GENELGE GÖNDERİLDİ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla gönderilen genelgede, sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için valiliklerden bilgi ve belgeler talep edildi. Toplu Konut idaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hazırlanan ve Bakan Kurum’un imzaladığı "Ülke Genelinde Gerçekleştirilecek Sosyal Konut Uygulamaları Genelgesi" 81 ilin valiliklerine gönderildi. Genelgede sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için valiliklerden bilgi ve belgeler talep edildi. Anayasa’daki "konut hakkının" vurgulandığı genelgede, ‘Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre kartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler’ hükmü hatırlatıldı.

4 /6 YENİ KONUTLAR NÜFUSA GÖRE İNŞA EDİLECEK Kent merkezi ve ilçe merkezlerinde, nüfusu 10 bin ve daha az olan ilçeler için en az 100 konut, nüfusu 10 binden fazla olan ilçeler için ise en az 500 konut yapımının planlandığı vurgulandı. Valilere yeterli büyüklükte, öncelikle Hazine ya da belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların belirlenmesi yönünde talimat verildi.

5 /6 ALTYAPI VE ULAŞIM OLANAKLARINA YAKIN ALANLAR BELİRLENECEK Altyapı ve ulaşım olanaklarına yakın, arazi topoğrafyası bakımından konut yapımına uygun olan alanların tercih edilmesi gerektiğinin altı çizilerek, tarım, orman, sulama bölgesi, sit bölgesi gibi alanları içermeyen arazilerle ilgili bilgilerin toplanıp bakanlığa iletilmesi istendi.