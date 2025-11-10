TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları başladı mı? TOKİ konut taksitleri kaç liradan başlayacak?

TOKİ sosyal konutlara kimler başvuracak?

Sosyal konut kurasına her isteyen katılamayacak. Aranan kriterler şöyle:

18 yaşını dolduranlar ve 10 yıldır TC vatandaşı olanlar başvuru yapabilecek. Kişinin kendisinin, eşinin ve çocuğunun adına tapuda kayıtlı bir konutu olmaması gerek.

Ayrıca sosyal konut hamlesi 24 Ekim'de duyurulduğu için bu tarih baz alınacak, sonrasında kura için tapu devri yapılsa da başvuru geçerli olmayacak. Daha önce TOKİ'den ev alan ya da hak sahibi olanlar başvuru yapamayacak.

Üst gelir grubu kuraya giremeyecek. İstanbul'da hane geliri en çok 145 bin TL, diğer illerde 127 bin TL olanlar katılabilecek. Gelir için üst sınır var ama altı sınır yok. Hiç geliri olmayan da katılabilecek.

Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları başvuru yapamayacak.