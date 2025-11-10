TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları başladı mı? TOKİ konut taksitleri kaç liradan başlayacak?

Dar gelirli vatandaşlara uygun koşullarda ev sahibi olma imkânı sağlayacak 500 bin sosyal konut projesine başvurular bugün itibariyle başladı. Başvurular, T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri ile e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Kurada hak sahibi olanlar TOKİ ile sözleşme yaptıktan sonra ödemeler başlayacak. Yüzde 10 peşinat alınacak ve 20 yıl vade yapılacak. konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1’lerden oluşacak. Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Peki TOKİ konut taksitleri kaç liradan başlayacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve tüm illerde TOKİ 500 bin konut fiyatları.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için başvurular bugün başlıyor. Başvurular, 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde Ziraat, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası üzerinden ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Yoğunluk yaşanmaması için e-Devlet başvuruları ilk 5 günde 'TC kimlik numarasının son hanesine göre' yapılacak. 10 Kasım Pazartesi günü son hanesi 0 olanlar, salı günü 2, çarşamba 4, perşembe 6, cuma da 8 olanlar başvuru yapabilecek. 15 Kasım itibarıyla bu uygulama sona erecek ve başvurular tüm vatandaşlara açılacak. Proje ile inşa edilecek 500 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşlar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği ile satışa sunulacak. Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Peki TOKİ konut taksitleri kaç liradan başlayacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve tüm illerde TOKİ 500 bin konut fiyatları.
TOKİ konut taksitleri kaç liradan başlayacak?
Taksitler, İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak. İnşa ve ihale süreci kasımda başlayacak projede ilk kuralar aralıkta çekilecek. Projede en fazla konutun inşa edileceği ilk 5 şehir İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. Proje kapsamında toplam konutun beşte biri İstanbul'da inşa edilecek. İşte İstanbul TOKİ sosyal konut fiyatları:
İstanbul'da 55 metrekare 1+1 evin fiyatı ne kadar?
1 milyon 950 bin TL, taksit 7 bin 313 TL
İstanbul'da 65 metrekare 2+1 evin fiyatı ne kadar?
2 milyon 450 bin TL, taksit 9 bin 188 TL
İstanbul'da 80 metrekare 2+1 evin fiyatı ne kadar, aylık taksit kaç TL
2 milyon 950 bin TL, taksit 11 bin 63 TL.
Anadolu illeri TOKİ sosyal konut fiyatları
55 metrekare 1+1 evin fiyatı
1 milyon 800 bin TL, taksit 6 bin 750 TL
65 metrekare 2+1 evin fiyatı
2 milyon 200 bin TL, taksit 8 bin 250 TL
80 metrekare 2+1 evin fiyatı
2 milyon 650 bin TL, taksit 9 bin 938 TL.
TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır?
"e-Devlet'e giriş yapıldıktan sonra 'TOKİ Konut İş Yeri Başvuru' ekranına tıklanır. 500 bin sosyal konut projesi seçilir. 'Onayla' butonuna tıklanır. Bu ön başvurunun ardından TOKİ sistemine düşen talep değerlendirilir. İncelemenin ardından bankalar, başvuru sahibinin adına hesap açar. Ardından SMS olarak başvuru sahibine hesap numarası bildirilir. 5 bin lira başvuru ücreti bu hesaba EFT, havale ya da ATM yoluyla yatırılır. Belirlenen süre içinde hesaba para yatırmazsanız başvurunuz iptal edilir. Başvuru durumunu yine e-Devlet'te TOKİ sekmesindeki başvuru listesi ekranından takip edebilirsiniz."
Anne babanın evi varsa, o genç başvuru yapamayaca projelerde engelliler için yüzde 5, şehit yakını ve gaziler için yüzde 5, üç ve daha fazla çocuklu aileler için yüzde 10, gençler için yüzde 20, emekliler için de yine yüzde 20 kontenjan ayrıldı. 18-30 yaş arası kişiler gençler kategorinde müracaat edebilecek.
TOKİ sosyal konutlara kimler başvuracak?
Sosyal konut kurasına her isteyen katılamayacak. Aranan kriterler şöyle:
18 yaşını dolduranlar ve 10 yıldır TC vatandaşı olanlar başvuru yapabilecek. Kişinin kendisinin, eşinin ve çocuğunun adına tapuda kayıtlı bir konutu olmaması gerek.
Ayrıca sosyal konut hamlesi 24 Ekim'de duyurulduğu için bu tarih baz alınacak, sonrasında kura için tapu devri yapılsa da başvuru geçerli olmayacak. Daha önce TOKİ'den ev alan ya da hak sahibi olanlar başvuru yapamayacak.
Üst gelir grubu kuraya giremeyecek. İstanbul'da hane geliri en çok 145 bin TL, diğer illerde 127 bin TL olanlar katılabilecek. Gelir için üst sınır var ama altı sınır yok. Hiç geliri olmayan da katılabilecek.
Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları başvuru yapamayacak.
TOKİ 500 bin sosyal konutlara kimler başvurabilir?
18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. Başvuru yapılacak yerlerde adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.
Hisseli tapusu olanlar TOKİ’ye başvurabilir mi?
Konut satın almak için başvuruda bulunanların, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde 24 Ekim 2025 tarihi itibariyle tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması şartları aranacaktır.
Bağımsız konut haricinde, tapusuna sahip olunan gayrimenkullerin hisselerinin toplam değeri 24 Ekim 2025 tarihi itibariyle 1 Milyon TL’yi (Belediye rayiç değeri) geçmemesi gerekmektedir. Hak sahipleri sözleşme aşamasında ilgili Belediyesinden alınacak rayiç bedel tutarını gösterir belgeyi ibraz edecektir.