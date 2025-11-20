Yüzyılın Konut Projesi olarak öne çıkan TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları devam ediyor. TOKİ e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla ise 19 Aralık'ta sona erecek. İnşa edilecek konutlar 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun olarak yapılacak. Ankara’daki TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatı ne kadar, peşinat, vade ve taksit ödemeleri nedir, ödeme planı nasıl olacak? Ankara’da 55, 65 ve 80 metrekare TOKİ evleri ne kadar? İşte detaylar.

1 /7 Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak görülen projede başvurular 10 Kasım itibariyle başladı. TOKİ e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla ise 19 Aralık'ta sona erecek. Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. İşte TOKİ sosyal konutları Ankara fiyatları.

2 /7 Ankara’da 55 metrekarelik 1+1 TOKİ konutları ne kadar olacak? Ankara’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

3 /7 Ankara’da 65 metrekarelik 1+1 TOKİ konutları ne kadar olacak? Ankara’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

4 /7 Ankara’da 80 metrekarelik 1+1 TOKİ konutları ne kadar olacak? Ankara’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

Ankara'da TOKİ konutları nereye yapılacak? 500 bin sosyal konut projesinde detaylar belli olmaya başladı. Ankara'da 30 bin 823 konutun inşa edileceği projede, ilçelere göre konut dağılımı da netleşti İşte Ankara'da inşa edilecek konutlar Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan: 21.780 Temelli: 4.000 Polatlı: 1.500 Beypazarı: 750 Çubuk: 500 Elmadağ: 500 Kahramankazan: 300 Çamlıdere: 200 Şereflikoçhisar: 200 Akyurt: 150 Ayaş: 150 Haymana: 150 Kalecik: 150 Güdül: 142 Bala: 110 Kızılcahamam: 50 Nallıhan: 50 Evren: 41

