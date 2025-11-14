Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, TOKİ tarafından 81 ilde ve ilçelerde hayata geçirilecek 500 Bin Sosyal Konut Kampanyasında başvurular 10 Kasım itibarıyla başladı. Proje ile inşa edilecek 500 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşlar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği ile satışa sunulacak. Konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1’lerden oluşacak. TOKİ konutlarının yer alacağı ilçeler de belli oldu. TOKİ 500 bin sosyal konutta büyükşehirlerde il merkezi olarak belirlenen ilçeler hangileri?

1 /8 TOKİ tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 81 ili kapsayan “Yüzyılın Konut Projesi” ile Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut adımı hayata geçiriliyor. Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak. Büyükşehirlerde il merkezi olarak belirlenen ilçeler de açıklandı.

2 /8 TOKİ 500 bin sosyal konutta büyükşehirlerde il merkezi olarak belirlenen ilçeler hangileri? ADANA SEYHAN, YÜREĞİR, ÇUKUROVA, SARIÇAM, KARAİSALI ANKARA ALTINDAĞ, ÇANKAYA, ETİMESGUT, GÖLBAŞI, KEÇİÖREN, MAMAK, PURSAKLAR, YENİMHALLE, SİNCAN

3 /8 ANTALYA AKSU, MURATPAŞA, KEPEZ, KONYAALTI, DÖŞEMEALTI AYDIN EFELER BALIKESİR ALTIEYLÜL, KARESİ BURSA OSMANGAZİ, YILDIRIM, NİLÜFER, GÜRSU, KESTEL, KARACABEY DENİZLİ MERKEZEFENDİ, PAMUKKALE, HONAZ



4 /8 DİYARBAKIR BAĞLAR, SUR, YENİŞEHİR, KAYAPINAR ERZURUM AZİZİYE, PALANDÖKEN, YAKUTİYE. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI, ODUNPAZARI GAZİANTEP ŞAHİNBEY, ŞEHİTKAMİL HATAY ANTAKYA, DEFNE MERSİN AKDENİZ, MEZİTLİ, TOROSLAR, YENİŞEHİR

5 /8 İSTANBUL TÜM İLÇELER İZMİR BALÇOVA, BAYRAKLI, BORNOVA, BUCA, ÇİĞLİ, GAZİEMİR, KARABAĞLAR, KARŞIYAKA , KONAK, NARLIDERE, MENEMEN KAYSERİ KOCASİNAN, MELİKGAZİ, TALAS, İNCESU KOCAELİ BAŞİSKELE, İZMİT, KARTEPE KONYA SELÇUKLU, KARATAY, MERAM

6 /8 MALATYA BATTALGAZİ, YEŞİLYURT MANİSA ŞEHZADELER, YUNUSEMRE KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU, ONİKİŞUBAT MARDİN ARTUKLU MUĞLA MENTEŞE

7 /8 ORDU ALTINORDU SAKARYA ADAPAZARI, ARİFİYE, ERENLER, SERDİVAN SAMSUN ATAKUM, CANİK, İLKADIM, TEKKEKÖY TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA