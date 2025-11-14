Yeni Şafak
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde büyükşehirlerde il merkezi olarak belirlenen ilçeler açıklandı

16:3514/11/2025, Cuma
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, TOKİ tarafından 81 ilde ve ilçelerde hayata geçirilecek 500 Bin Sosyal Konut Kampanyasında başvurular 10 Kasım itibarıyla başladı. Proje ile inşa edilecek 500 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşlar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği ile satışa sunulacak. Konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1’lerden oluşacak. TOKİ konutlarının yer alacağı ilçeler de belli oldu. TOKİ 500 bin sosyal konutta büyükşehirlerde il merkezi olarak belirlenen ilçeler hangileri?

TOKİ tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 81 ili kapsayan “Yüzyılın Konut Projesi” ile Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut adımı hayata geçiriliyor. Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak. Büyükşehirlerde il merkezi olarak belirlenen ilçeler de açıklandı.

 TOKİ 500 bin sosyal konutta büyükşehirlerde il merkezi olarak belirlenen ilçeler hangileri?

ADANA SEYHAN, YÜREĞİR, ÇUKUROVA, SARIÇAM, KARAİSALI

ANKARA ALTINDAĞ, ÇANKAYA, ETİMESGUT, GÖLBAŞI, KEÇİÖREN, MAMAK,

PURSAKLAR, YENİMHALLE, SİNCAN

ANTALYA AKSU, MURATPAŞA, KEPEZ, KONYAALTI, DÖŞEMEALTI

AYDIN EFELER

BALIKESİR ALTIEYLÜL, KARESİ

BURSA OSMANGAZİ, YILDIRIM, NİLÜFER, GÜRSU, KESTEL, KARACABEY

DENİZLİ MERKEZEFENDİ, PAMUKKALE, HONAZ


DİYARBAKIR BAĞLAR, SUR, YENİŞEHİR, KAYAPINAR

ERZURUM AZİZİYE, PALANDÖKEN, YAKUTİYE.

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI, ODUNPAZARI

GAZİANTEP ŞAHİNBEY, ŞEHİTKAMİL

HATAY ANTAKYA, DEFNE

MERSİN AKDENİZ, MEZİTLİ, TOROSLAR, YENİŞEHİR

İSTANBUL TÜM İLÇELER

İZMİR BALÇOVA, BAYRAKLI, BORNOVA, BUCA, ÇİĞLİ, GAZİEMİR, KARABAĞLAR,

KARŞIYAKA, KONAK, NARLIDERE, MENEMEN

KAYSERİ KOCASİNAN, MELİKGAZİ, TALAS, İNCESU

KOCAELİ BAŞİSKELE, İZMİT, KARTEPE

KONYA SELÇUKLU, KARATAY, MERAM

MALATYA BATTALGAZİ, YEŞİLYURT

MANİSA ŞEHZADELER, YUNUSEMRE

KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU, ONİKİŞUBAT

MARDİN ARTUKLU

MUĞLA MENTEŞE

ORDU ALTINORDU

SAKARYA ADAPAZARI, ARİFİYE, ERENLER, SERDİVAN

SAMSUN ATAKUM, CANİK, İLKADIM, TEKKEKÖY

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA

TRABZON ORTAHİSAR

ŞANLIURFA EYYÜBİYE, HALİLİYE, KARAKÖPRÜ

VAN İPEKYOLU,TUŞBA, EDREMİT


TOKİ 81 İLİN HANGİ İLÇESİNDE SOSYAL KONUT YAPACAK? TAM LİSTE İÇİN TIKLAYIN

