Adana'daki deprem konutları için AFAD hak sahipliği kura çekilişi, depremden etkilenen vatandaşların konut sahibi olma süreçlerinde önemli bir adımı temsil eder. Bu kura çekilişleri, depremzede vatandaşların AFAD tarafından belirlenen konutlardan hak sahibi olmasını sağlar. AFAD Başkanlığında 24 bin 812 yeni konut, gerçekleştirilecek kura ile hak sahiplerine verilecek. Peki, TOKİ Adana kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte Adana deprem konutları AFAD hak sahipliği kura sonuçları isim listesi.