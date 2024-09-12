Adana deprem konutları kura çekilişi ile hak sahipleri evlerine kavuşuyor. AFAD tarafından 24 bin 812 yeni konut, gerçekleştirilecek kura ile hak sahiplerine verilecek. Peki, TOKİ Adana kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte Adana deprem konutları hak sahipliği kura sonuçları
Adana'daki deprem konutları için AFAD hak sahipliği kura çekilişi, depremden etkilenen vatandaşların konut sahibi olma süreçlerinde önemli bir adımı temsil eder. Bu kura çekilişleri, depremzede vatandaşların AFAD tarafından belirlenen konutlardan hak sahibi olmasını sağlar. AFAD Başkanlığında 24 bin 812 yeni konut, gerçekleştirilecek kura ile hak sahiplerine verilecek. Peki, TOKİ Adana kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte Adana deprem konutları AFAD hak sahipliği kura sonuçları isim listesi.
Depremden etkilenen; Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis'te yapımı tamamlanan 24 bin 812 yeni konutun kura ile hak sahiplerine verileceği belirtildi. Bugüne kadar teslim edilen 76 bin 442 konut ile birlikte toplam 101 bin 254 afet konutu hak sahiplerine teslim edilmiş olacak.
Deprem konutları kura ve anahtar teslim töreni, bugün saat 11.00'den itibaren AFAD Yotube hesapları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Vatandaşlar, kura çekimi sonrasında kesinleşen sonuçlara e-Devlet üzerinde yer alan AFAD sayfasından ulaşabilecek. Adana kalıcı deprem konutları kurası AFAD hak sahipliği kurası çekilir çekilmez isim listesi burada yer alacaktır.
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