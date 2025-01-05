Özellikle dar gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirmelerine büyük katkı sağlayan TOKİ, zaman zaman farklı illerde sosyal konut projeleri başlatmakta. Cumhurbaşkanı Erdoğa’ın müjdesini verdiği sosyal konut projesinde Antalya için TOKİ başvurusu var mı? sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu. Peki TOKİ sosyal konut Antalya’da var mı? Antalya Merkez ile İbradı, Gazipaşa, Kaş, Demre, Akseki, Manavgat, Korkuteli, Alanya, Kemer, Finike ilçelerine TOKİ konutları yapılacak mı? İşte detaylar.
TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) Sosyal Konut Projesi, Türkiye'de dar ve orta gelirli vatandaşların uygun fiyatlarla ev sahibi olmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen bir toplu konut projesidir. TOKİ, özellikle sosyal konut projeleriyle, konut ihtiyacını karşılamak ve vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla birçok bölgede faaliyet göstermekte. Bu kapsamda Antalya için TOKİ başvurusu var mı? sorusuna yanıt aranıyor. Peki TOKİ Antalya için sosyal konut başvurusu var mı?
Antalya için TOKİ başvurusu var mı?
TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Antalya için TOKİ başvurusu söz konusu olacak.
TOKİ sosyal konut Antalya’da var mı?
Antalya'nın Merkez, İbradı, Gazipaşa, Kaş, Demre, Akseki, Manavgat, Korkuteli, Alanya, Kemer, Finike ilçelerinde 6 bin 799 TOKİ konutu yapılacak.
TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman?
Dar ve orta gelirliler için sosyal konut projesinin başvuru tarihleri ve katılım şarları henüz belli olmadı. TOKİ'nin konuya dair gelecek yılın ilk aylarında açıklama yapması bekleniyor.
TOKİ sosyal konut projesi nedir?
Dar gelirli ailelerin, emeklilerin, engellilerin ve gençlerin ev sahibi olmasını sağlamak. Türkiye genelinde konut açığını azaltmak. Kentsel dönüşüm ve sosyal dayanışmayı desteklemek. Düşük peşinat tutarları ve uzun vadeli ödeme planları sunulmakta. Taksit ödemeleri, vatandaşların gelir durumuna göre belirlenmekte.
TOKİ sosyal konutlara kimler başvurabilir?
Dar gelirli vatandaşlar.
Emekliler.
Engelli bireyler.
Şehit yakınları ve gaziler.
İlk defa ev sahibi olacak gençler.
TOKİ projeleri, Türkiye'nin tüm bölgelerinde hayata geçirilmektedir. Geçtiğimiz yıllarda duyurulan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak tanımlanan proje kapsamında, 500 bin sosyal konutun yapılması planlanmıştı. Proje kapmasında konut arsası ve iş yerleri de yer almakta.