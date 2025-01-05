TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) Sosyal Konut Projesi, Türkiye'de dar ve orta gelirli vatandaşların uygun fiyatlarla ev sahibi olmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen bir toplu konut projesidir. TOKİ, özellikle sosyal konut projeleriyle, konut ihtiyacını karşılamak ve vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla birçok bölgede faaliyet göstermekte. Bu kapsamda Antalya için TOKİ başvurusu var mı? sorusuna yanıt aranıyor. Peki TOKİ Antalya için sosyal konut başvurusu var mı?