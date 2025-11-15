TOKİ başvuru iptali nasıl yapılır, tahsil edildi ne demek? TOKİ yanlış başvuru nereden, nasıl düzeltilir?

TOKİ BAŞVURU İPTALİ NASIL YAPILIR?

TOKİ başvurularında iptal işlemleri manuel olarak değil, sistem tarafından otomatik olarak gerçekleşebiliyor. e-Devlet üzerinden başvuru yapan vatandaşlar, Ziraat Bankası, Halk Bankası veya Emlak Katılım tarafından kendilerine SMS yoluyla bildirilen hesaba belirlenen süre içinde başvuru ücretini yatırmak zorunda. Bu süre içerisinde hesaba para yatırılmadığı takdirde başvuru sistem tarafından otomatik olarak iptal ediliyor.

Ayrıca, başvuru bedelinin yatırılmasının ardından, herhangi bir nedenle bu bedelin iade alınması durumunda da başvuru geçersiz hale geliyor.