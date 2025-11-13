TOKİ başvurusunda 5000 TL ne zaman yatırılacak 2025? TOKİ 5000 TL banka ödeme detayı nasıl öğrenilir?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvuru süreci 10 Kasım itibarıyla başladı. Vatandaşlar e-Devlet üzerinden ya da yetkili bankalar aracılığıyla müracaatlarını yapabiliyor. Başvurunun geçerli sayılabilmesi için 5.000 TL tutarındaki başvuru ücretinin belirlenen tarihe kadar yatırılması gerekiyor. Peki TOKİ 5000 TL başvuru ücreti ne zamana kadar ödenecek, projeden hak sahibi olamayanlara ücret iadesi ne zaman yapılacak?

TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları başladı. Başvurusunu e-Devlet veya banka şubeleri üzerinden yapan vatandaşlar, yatırılması gereken 5.000 TL başvuru ücretinin son ödeme tarihini araştırıyor. Başvuru geçerli sayılmadığında ücret iadesi süreci de merak konusu oldu. İşte TOKİ 5000 TL ücret ödeme ve iade tarihleri hakkında detaylar...

TOKİ 5000 TL NE ZAMAN YATIRILACAK? TOKİ başvuru ücreti olan 5000 TL'nin, sistemin verdiği IBAN'a, EFT/havale/ATM yoluyla ödeme yapılması gerekiyor. Süresinde yapılmazsa başvuru iptal olur. e-Devlet kanalıyla yapılacak başvurularda; Banka tarafından SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış olan hesaba, başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde eft, havale, ATM ile yatırılması gerekiyor. Aksi halde mevcut başvuru iptal ediliyor.

E-devlet başvuru ekranında yazan bilgiler şu şekilde: Ekrandaki "Başvur" düğmesine tıkladıktan sonra işlemin tamamlanması için başvuru bedelini ödemeniz gerekecektir. Bunun için Ziraat Bankası tarafından adınıza açılacak ve SMS ile size bildirilecek olan hesaba 5000 TL yatırmanız gerekecektir. Lütfen başvuru bedelini yatırırken hesabı kontrol ediniz ve başvuru bedelinin adınıza açılmış doğru hesaba yatırıldığından emin olunuz. Söz konusu hesabınızda başvuruyu takip eden üçüncü iş günü mesai saati sonuna kadar yeterli miktarda bakiye bulundurmaz iseniz başvurunuz geçersiz olacaktır.

TOKİ ÇIKMAZSA 5000 TL NE ZAMAN İADE EDİLİR? Kura sonucunda hak sahibi olamamanız halinde; Başvurduğunuz proje, Ziraat Bankası tarafından işlemleri gerçekleştirilen proje ise başvuru bedeliniz Ziraat Bankası hesabınıza iade edilecek olup, ATM'lerden de kartsız işlemler menüsü altından alabilirsiniz.