TOKİ tarafından yürütülen 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, Bitlis Adilcevaz'da ailelerin ev sahibi olma hayali gerçeğe dönüşüyor. Başvuruları daha önce toplanan Bitlis Adilcevaz 200/250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için Konut Belirleme Kurası düzenlenecek. Toplam 204 adet konut, yeni sahiplerini bulacak. Bu konutların 156 adedi 2+1 niteliğinde, 48 adedi ise 3+1 niteliğinde olacak şekilde projelendirildi. İşte Adilcevaz Alacaatlı Mahallesi 2+1 ve 3+1 konut belirleme kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, Bitlis Adilcevaz'da önemli bir adım atılıyor. Başvuruları daha önce alınan Bitlis Adilcevaz 200/250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri, ev sahibi olma hayallerine bir adım daha yaklaşıyor. Bitlis İli, Adilcevaz İlçesi, Alacaatlı Mahallesi'nde inşa edilen toplam 204 adet konut için Konut Belirleme Kurası gerçekleştirilecek. Bu konutların 156 adedi 2+1 ve 48 adedi 3+1 daire tiplerinde olup, modern yaşam standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır. Kura çekilişi, Saat 14:00’de noter huzurunda yapılacak. Hak sahipleri, kura sonucunda hangi daireye yerleşeceklerini öğrenecekler. Bu kura çekimi, Adilcevaz'da uzun süredir konut sahibi olmayı bekleyen aileler için büyük bir sevinç kaynağı olacak. İşte TOKİ Bitlis Adilcevaz Alacaatlı Mahallesi 2+1, 3+1 konut kura sonuçları tam listesi.
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından, 01 – 11 Temmuz 2025 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Tüm Şubelerinde imzalanacaktır. Projenin Temerküz Şubesi T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Adilcevaz/Bitlis Şubesi’dir.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır.
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Ocak 2026 tarihinden itibaren başlatılacaktır.
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.
Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.