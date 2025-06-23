Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, Bitlis Adilcevaz'da önemli bir adım atılıyor. Başvuruları daha önce alınan Bitlis Adilcevaz 200/250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri, ev sahibi olma hayallerine bir adım daha yaklaşıyor. Bitlis İli, Adilcevaz İlçesi, Alacaatlı Mahallesi'nde inşa edilen toplam 204 adet konut için Konut Belirleme Kurası gerçekleştirilecek. Bu konutların 156 adedi 2+1 ve 48 adedi 3+1 daire tiplerinde olup, modern yaşam standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır. Kura çekilişi, Saat 14:00’de noter huzurunda yapılacak. Hak sahipleri, kura sonucunda hangi daireye yerleşeceklerini öğrenecekler. Bu kura çekimi, Adilcevaz'da uzun süredir konut sahibi olmayı bekleyen aileler için büyük bir sevinç kaynağı olacak. İşte TOKİ Bitlis Adilcevaz Alacaatlı Mahallesi 2+1, 3+1 konut kura sonuçları tam listesi.