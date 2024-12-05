Bolu Gerede Demirciler Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 19 adet ve 3+1 nitelikli 36 adet olmak üzere toplamda 55 adet konut için Konut Belirleme Kurası yapıldı. İşte TOKİ Gerede Demirciler Mahallesi rezerv alan konut kurası sonuçları isim listesi.