Bolu Gerede Demirciler Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, 2+1 nitelikli 19 adet ve 3+1 nitelikle 36 adet konut için kura çekilişi yapıldı. İşte TOKİ Gerede Demirciler Mahallesi rezerv alan konut kura çekiliş sonuçları isim listesi.
Bolu Gerede Demirciler Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 19 adet ve 3+1 nitelikli 36 adet olmak üzere toplamda 55 adet konut için Konut Belirleme Kurası yapıldı. İşte TOKİ Gerede Demirciler Mahallesi rezerv alan konut kurası sonuçları isim listesi.
Safiye Özen ve Diğer Hissedarlar
İbrahim Çakır
Ayse Murat ve Diğer Hissedarlar
İbrahim Baygın ve Diğer Hissedarlar
Şerafettin Koç ve Diğer Hissedarlar
Tahir Gayret