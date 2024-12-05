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TOKİ Bolu Gerede kentsel dönüşüm konut kura sonuçları isim listesi

TOKİ Bolu Gerede kentsel dönüşüm konut kura sonuçları isim listesi

14:015/12/2024, Perşembe
G: 5/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Bolu Gerede Demirciler Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, 2+1 nitelikli 19 adet ve 3+1 nitelikle 36 adet konut için kura çekilişi yapıldı. İşte TOKİ Gerede Demirciler Mahallesi rezerv alan konut kura çekiliş sonuçları isim listesi.

Bolu Gerede Demirciler Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 19 adet ve 3+1 nitelikli 36 adet olmak üzere toplamda 55 adet konut için Konut Belirleme Kurası yapıldı. İşte TOKİ Gerede Demirciler Mahallesi rezerv alan konut kurası sonuçları isim listesi.

Safiye Özen ve Diğer Hissedarlar

İbrahim Çakır

Ayse Murat ve Diğer Hissedarlar

İbrahim Baygın ve Diğer Hissedarlar

Şerafettin Koç ve Diğer Hissedarlar

Tahir Gayret

Gerede Demirciler Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi konut kura sonuçları isim listesi

#TOKİ
#Gerede Kentsel Dönüşüm Projesi
#Gerede TOKİ kura sonuçları

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