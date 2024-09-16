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Gaziantep Şehitkamil toplu konut projesi hak sahipleri konut belirleme kurası sonuçları belirlendi

17:16 - 16/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 17:39 - 16/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
<p>Gaziantep Şehit Kamil TOKİ hak sahipleri konut belirleme kura sonuçları</p>
Gaziantep Şehit Kamil TOKİ hak sahipleri konut belirleme kura sonuçları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından başlatılan cumhuriyet tarihinen en büyük sosyal konut hamlesi ilk evim ilk işlerim projelerinde yer alan Gaziantep Şehitkamil toplu konut projesi hak sahipleri konut belirleme kurası çekildi. Proje kapsamında oplamda 960 konut, 3 bin 947 hak sahibi bulunmakta. İşte TOKİ Şehitkamil hak sahipleri konut belirleme kurası sonuçları isim listesi.

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TOKİ'nin "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Gaziantep Şehit Kamil'de gerçekleştirilen kura çekilişi, birçok vatandaşımız için büyük bir heyecan kaynağı oldu. TOKİ Gaziantep Şehit Kamil Projesi: 960 Konutun Sahipleri Belli Oldu. İşte TOKİ Gaziantep Şehit Kamil toplu konut projesi hak sahipleri konut belirleme kurası sonuçları isim listesi.

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GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL KONUT KURASI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

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