TOKİ'nin "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Gaziantep Şehit Kamil'de gerçekleştirilen kura çekilişi, birçok vatandaşımız için büyük bir heyecan kaynağı oldu. TOKİ Gaziantep Şehit Kamil Projesi: 960 Konutun Sahipleri Belli Oldu. İşte TOKİ Gaziantep Şehit Kamil toplu konut projesi hak sahipleri konut belirleme kurası sonuçları isim listesi.