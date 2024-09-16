Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından başlatılan cumhuriyet tarihinen en büyük sosyal konut hamlesi ilk evim ilk işlerim projelerinde yer alan Gaziantep Şehitkamil toplu konut projesi hak sahipleri konut belirleme kurası çekildi. Proje kapsamında oplamda 960 konut, 3 bin 947 hak sahibi bulunmakta. İşte TOKİ Şehitkamil hak sahipleri konut belirleme kurası sonuçları isim listesi.
TOKİ'nin "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Gaziantep Şehit Kamil'de gerçekleştirilen kura çekilişi, birçok vatandaşımız için büyük bir heyecan kaynağı oldu. TOKİ Gaziantep Şehit Kamil Projesi: 960 Konutun Sahipleri Belli Oldu. İşte TOKİ Gaziantep Şehit Kamil toplu konut projesi hak sahipleri konut belirleme kurası sonuçları isim listesi.