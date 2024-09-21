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TOKİ indirimi müjdesini açıkladı: Yüzde 25 indirim uygulanacak! Detay ve şartların listesi...

TOKİ indirimi müjdesini açıkladı: Yüzde 25 indirim uygulanacak! Detay ve şartların listesi...

14:3621/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşlar için önemli bir müjde verdi. Bakan Kurum, ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim uygulanacağını duyurdu. Bu indirim, TOKİ aracılığıyla ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşların mevcut borçlarını daha kolay bir şekilde kapatmalarına olanak tanıyacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımızın yoğun talepleri üzerine, ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim imkanı sağlayacağız. Ayrıca borcunun en az yüzde 25'ini kapatmak isteyen de yine aynı oranda indirim alabilecek. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

2023 yılı haziran ayı sonuna kadar satılmış konutların sahipleri, geri ödeme taksitleri en geç 2023 yılı Haziran sonu itibarıyla başlayanlar ve kalan taksit sayısı 12 aydan fazla olan vatandaşlar kampanyaya başvurabilecek.

Borcun tamamını kapatamayacak olan alıcılar da kalan borç bakiyesinin yüzde 25 ve daha fazlasını ödemek isterlerse yine yüzde 25 indirimden faydalanabilecek.

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN?

TOKİ’den satın alınan ve ödemeleri devam eden konut/iş yerleri için peşin ödemede yüzde 25 oranında indirim kampanyası bu yıl 23 Eylül- 18 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

BAKAN KURUM’DAN İNDİRİM AÇIKLAMASI

Kampanyanın duyurusunu sosyal medya hesabı üzerinden yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımızın yoğun talepleri üzerine ödemeleri devam eden konut ve işyerleri için yüzde 25 oranında indirim imkanı sağlayacağız. Ayrıca borcunun en az yüzde 25’ini kapatmak isteyen de yine aynı oranda indirim alabilecek. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

#TOKİ
#toki indirim kampanyası
#Toplu Konut İdaresi

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TOKİ indirimi müjdesini açıkladı: Yüzde 25 indirim uygulanacak! Detay ve şartların listesi...