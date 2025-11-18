Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ KİRALIK KONUT PROJESİ SON GELİŞMELER: İstanbul'un hangi ilçelerinde TOKİ kiralık konut yapılacak?

TOKİ KİRALIK KONUT PROJESİ SON GELİŞMELER: İstanbul'un hangi ilçelerinde TOKİ kiralık konut yapılacak?

11:3918/11/2025, الثلاثاء
Yeni Şafak
Sonraki haber

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında İstanbul’da ilk kez hayata geçirilecek 15 bin kiralık sosyal konut uygulamasına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Dar gelirli vatandaşların uygun koşullarla güvenli konutlara erişimini hedefleyen proje, büyükşehirde artan kiralara çözüm sunmayı amaçlıyor. Bakan Kurum’un duyurduğu model, sosyal konut üretiminde yeni bir dönem olarak değerlendiriliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da ilk kez uygulanacak olan 15 bin kiralık sosyal konut projesinin detaylarını paylaştı. “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında hayata geçirilecek modelin, kentteki kira yükünü hafifletmeyi hedeflediği belirtildi.

Bu sayede bir yandan afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilirken diğer yandan vatandaşların 81 ilde uygun maliyetlerle konuta erişimi sağlanacak. Aynı proje kapsamında İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek, vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek. Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek.

İSTANBUL İÇİN KİRALIK SOSYAL KONUT

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından kiralık sosyal konut projesine ilişkin görüntülü bir içerikle sürecin detaylarını paylaştı. Görüntülerde ev sahibinin devlet olacağı, kiralık sosyal konutların sadece İstanbul'da inşa edileceğinin altı çizildi. Bu kapsamda 15 bin sosyal konutun, kriterleri karşılayan vatandaşlara kura usulüyle kiralanacağı anlatıldı.

FAHİŞ KİRA TUTARLARINA FREN

Projenin aynı zamanda fahiş kira artışlarını da dengeleme hedefi olduğu, bunun için evlerin bölge rayiç bedelinin altında kiralanacağı belirtildi. Evlerin 3 yıllığına kiralanacağı TOKİ'nin, kiralanan konutların yönetimini, bakımını ve denetimini sağlayacağı ifade edildi.

BAKAN KURUM DETAYLARI ANLATMIŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum daha önce katıldığı bir canlı yayında kiralık sosyal konut ile ilgili şu bilgileri vermişti:

Bugüne kadar yapılmamış bu projeyi de milletimize armağan ettik. İstanbul'da 15 bin kiralık konut yapacağız. Avrupa ve Anadolu yakasında olacak. Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak.

Kira bedeli bölge rayiç bedelinin yarısı olacak. Evler 3 yıl süre ile kiralanacak. 3 yılın ardından yeni kira bedeli belirlenecek. Kira fiyatlarını düşürmek adına yaptığımız bir iş bu. Yine kontenjanlara ayıracağız.

#TOKİ
#toki kiralık konut
#TOKİ kiralık konut başvurusu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Deprem bölgesi illeri için TOKİ başvuru şartları neler?