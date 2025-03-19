Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için hayata geçirilen projeleri bir bir teslim ediyor. Konut sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunan TOKİ, sosyal konutların teslimine başladı. Uygun fiyata konforlu yaşam alanı sunan TOKİ, Konya, Adana, Aydın’daki sosyal konutları hak sahiplerine teslim etmeyi sürdürüyor. İşte TOKİ sosyal konut teslim tarihleri.

1 /7 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), tüm şehirlerde sosyal konut projeleriyle yeni yaşam alanları kurmaya devam ediyor. Dar gelirli vatandaşları sıcak yuvalarına kavuşturan TOKİ, tamamlanan sosyal konutları tek tek hak sahiplerine teslim ediyor. Peki TOKİ hangi ilde konutları teslim ediyor? İşte detaylar.

2 /7 TOKi Konya Seydişehir konutları ne zaman teslim edilecek? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Konya Seydişehir Gökçehöyük Mahallesi'nde yapımına başlanan 496 sosyal konut tamamlandı. Tamamlanan konutlar, 10 – 28 Mart 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek.



3 /7 Konya Seydişehir Gökçehöyük mh. 1. ve 2. bölge konut projesi, 2+1 nitelikli 356 daire ve 3+1 nitelikli 140 daireden oluşuyor. Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi. Dinlenme alanlarının, spor alanlarının, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.

4 /7 TOKi Adana Yumurtalık konutları ne zaman teslim edilecek? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Adana Yumurtalık Akyuva Mahallesi'nde yapımına başlanan 83 adet sosyal konut tamamlandı.



5 /7 Tamamlanan konutlar, 10 – 14 Mart 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim ediliyor. Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi. Dinlenme alanlarının, spor alanlarının, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.

6 /7 TOKi Aksaray Eskil konutları ne zaman teslim edilecek? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Aksaray Eskil Merkez Mahallesi'nde yapımına başlanan 301 sosyal konut tamamlandı. Tamamlanan konutlar, 12 – 28 Mart 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek.