81 ilde inşa edilecek 500 bin konut başvuruları devam ediyor. Başvurular 10 Kasım-19 Aralık tarihleri arasında; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden yapılacak. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Peki, TOKİ 500 bin konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ kura çekilişleri ne zaman yapılacak 2026? TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi sonuçları nereden öğrenilir? İşte 1+1, 2+1 evler için kura tarihleri.
Yüzyılın Projesi olarak adlandırılan ve Türkiye'de genelinde konut arzını artırarak kira fiyatlarının dengelenmesi hedeflenen projede, 81 ilde 500 bin kişi kura çekiminin ardından ev sahibi olacak. 1+1 ve 2+1 evler için gerçekleşecek kura çekimi tarihleri ise belli oldu. Peki, TOKİ 500 bin konut kurası ne zaman çekilecek?
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta sona erecek. Yoğunluğu dağıtmak amacıyla, başvuruların başladığı ilk 5 gün, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre kademeli başvurular yapılacak. 15 Kasım 2025 itibarıyla ise başvuru sistemi tüm vatandaşlara açılacak.
TOKİ ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN 2026?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) tarafından yürütülen dev sosyal konut hamlesi, Türkiye’nin dört bir yanında yoğun ilgi gördü. Bakan Murat Kurum, projenin ilk gününde 936 bin 159 başvurunun alındığını duyurdu. Başvuru sayısının Aralık sonuna kadar 1 milyonu aşması bekleniyor. Bu kapsamda TOKİ, 500 bin konutun yanı sıra 250 bin konut arsası ve 50 bin iş yeri projesini de eş zamanlı olarak hayata geçirecek.
Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahiplerini belirleyecek olan kura çekimleri 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak. Kura çekimleri, noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleştirilecek. Her ildeki çekiliş tarihleri, TOKİ tarafından resmî internet sitesi (toki.gov.tr) üzerinden il il açıklanacak.
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?
TOKİ kura sonuçları, çekilişin tamamlanmasının ardından aynı gün içinde hem TOKİ’nin resmî web sitesinde hem de e-Devlet üzerinden erişime açılacak.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numarası ile sorgulama yaparak hak sahipliği durumlarını öğrenebilecek.
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ TARİHİ
İnşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibarıyla başlayacak. Hak Sahibi Belirleme Kuraları, 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
İLK TESLİMAT MART 2027'DE YAPILACAK
Teslimatların 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.
Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.
Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu.
Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak.
Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek.