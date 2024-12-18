Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi ilk evim ilk işyeri projelerinde yer alan Mersin Anamur işyerleri kurası ile 50, 100, 150 ve 200 metre kare işyerleri hak sahipleri belirlendi. İşte Mersin Anamur TOKİ işyeri kura çekiliş sonuçları isim listesi.

1 /34 TOKİ işyeri kura çekilişleri başladı. TOKİ'nin Mersin’de ilk evim ilk işyerim projesine başvuran vatandaşlar, Mersin Anamur işyerleri kurası çekilişi sonuçlarını merakla bekliyordu. TOKİ tarafından düzenlenen kura çekimiyle hak sahipleri belirlendi. İşte TOKİ Youtube kanalı canlı yayında çekilen Mersin Anamur 50, 100, 150 ve 200 metre kare işyerleri kurası sonuçları isim listesi.

2 /34 Ahmet Muhammet Seymen Ahmet Sürme Yusuf Kaya Cumali Dönmez Furkan Tayyip Şefteli Burak Günaydın Şerife Dölek

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