Dar gelirli aileler için büyük bir ihtiyaç olan uygun fiyatlı TOKİ konutları teslim edilmeye devam ediyor. TOKİ tarafından Sinop Merkez Ordu Mahallesi'nde yapımına başlanan 317 adet sosyal konut tamamlandı. Projede, 2+1 nitelikli 217 daire ve 3+1 nitelikli 100 daireden oluşuyor. Projede, 4 adet dükkanda bulunuyor. İşte Sinop merkez sosyal konut teslim tarihi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Sinop Merkez Ordu Mahallesi'nde yapımına başlanan 317 adet sosyal konut tamamlandı. İşte TOKİ sosyal konut teslim tarihleri.
TOKİ Sinop sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek?
Tamamlanan konutlar, 3 – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek. Sinop Merkez Ordu mh. 317 konut projesi, 2+1 nitelikli 217 daire ve 3+1 nitelikli 100 daireden oluşuyor. Projede, 4 adet dükkânda bulunuyor. Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.
Dinlenme alanlarının, spor alanlarının, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor. Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 2 – 3 Ocak 2025 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası Sinop Şubesi’nde imzalanacaktır Söz konusu kurada konutu belirlenemeyen hak sahipleri, Sinop Merkez 200 / 250000 Sosyal Konut Projesi konut belirleme kurasına tekrar katılacaklardır.
Konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşin, 240 ay vade ile satılacak olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Temmuz 2025 tarihinde uygulanacaktır.
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Konut belirleme kurası ile konutu belli olan Konut Hak Sahipleri 2 – 3 Ocak 2025 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası Sinop Şubesi’nde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır.
TOKİ Sinop sosyal konutları satış fiyatı