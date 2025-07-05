TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SON DAKİKA 5 TEMMUZ: 600 bin 4-D'li kamu işçisine 3. teklif geldi mi, zam oranı belli oldu mu?

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan yaklaşık 600 bin 4-D statüsündeki işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi sürecinde sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile işçi sendikaları arasında devam eden görüşmelerde, hükümetin ikinci zam teklifi 2025 yılı için netleşti. İlk 6 ay için yüzde 17, ikinci 6 ay için ise yüzde 10 oranında zam önerildi. 2026 yılı için sunulan teklif ise değişmeden kaldı. Karayolları, hastaneler, enerji ve ulaşım gibi kritik sektörlerde çalışan kamu işçileri, sürecin tamamlanmasını ve nihai kararın açıklanmasını bekliyor.

1 /7 Kamu işçilerine yönelik toplu sözleşme pazarlığında sona gelindi! Yaklaşık 600 bin 4-D'li işçiyi ilgilendiren görüşmelerde hükümet, ikinci teklifini sundu. 2025 yılı için ilk 6 ayda yüzde 17, ikinci 6 ayda ise yüzde 10 zam önerildi. 2026 yılı için önceki teklif korunurken, kamu kurumlarında çalışan binlerce işçinin gözü artık Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı’ndan gelecek son kararda. Özellikle karayolları, hastaneler, enerji ve ulaşım gibi alanlarda görev yapan işçiler, yeni ücretlerinin bir an önce netleşmesini bekliyor.

2 /7 KAMU İŞÇİSİ 2025 ZAMMI SON DAKİKA || TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YENİ ZAMMI BELLİ OLDU MU? 4-D kamu çalışanı toplu iş sözleşmesi kesin zam oranı henüz belli olmadı. Ancak konuyla ilgili olarak Bakan Işıkhan'dan önemli bir açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu işçisinin zam görüşmesine ilişkin TÜHİS aracılığı ile sendikalarımıza son teklifimizi bu hafta sunacağız, inşallah makul bir noktada anlaşma sağlanacağına inanıyorum." dedi.

3 /7 4-D KAMU İŞÇİSİ ZAMMI SON TEKLİF BU HAFTA SUNULACAK Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

4 /7 Bakan Işıkhan, kamudaki yaklaşık 600 bin işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleriyle ilgili soruya "Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında, TÜHİS aracılığı ile sendikalarımıza son teklifimizi bu hafta sunacağız, İnşallah makul bir noktada anlaşma sağlanacağına inanıyorum." yanıtını verdi.

5 /7 ZAM PAZARLIĞINDA 2. TEKLİF GEÇTİĞİMİZ HAFTA VERİLDİ Kamuda görevli 600 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin ikinci zam teklifi geçtiğimiz hafta açıklandı. 2025’in ilk yarısı için yüzde 17, ikinci yarısı için yüzde 10 zam önerildi. 2026 yılı teklifi ise değişmedi.

6 /7 TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) kendilerine birinci 6 ay için yüzde 17, ikinci 6 ay için yüzde 10, ikinci yılın birinci 6 ayı için yüzde 7 ve ikinci 6 ayı için yüzde 5 teklif sunduğunu açıkladı.