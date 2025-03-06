TRT'nin dijital yayın platformu Tabii ile spor müsabakalarını canlı izlemek mümkün. Özellikle UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının oynandığı bugün Tabii Spor 1, 2,3, 4, 5 ve 6 kanalları üzerinden maçlar yayınlanıyor. Hangi maçın hangi kanalda olduğunu ve Tabii Spor canlı izleme bilgileri haberimizde.

1 /4 UEFA Avrupa Ligi ile Konferans Ligi maçları TRT'nin dijital platformu Tabii Spor kanalları üzerinden canlı yayınlanıyor. Karşılaşmaları canlı olarak takip etmek için ücretli üyelik gerekiyor. İşte Tabii Spor1, Spor 2, Spor3, Spor4, Spor5 ve Spor 6 kanalları canlı yayın linki.



2 /4 UEFA AVRUPA VE KONFERANS LİGİ MAÇLARI TRT TABİİ SPOR'DA

TRT'nin dijital platformu, UEFA Avrupa ve Konferans Ligi maçlarını canlı olarak futbolseverler ile paylaşıyor. Bu akşam oynanacak maçları Tabii Spor1, Tabii Spor2, Tabii Spor3, Tabii Spor4, Tabii Spor5, Tabii Spor6 kanalları üzerinden takip etmek mümkün. Maçları şifresiz canlı izlemek için ücretli üyelik gerekmektedir. TRT TABİİ SPOR 1 CANLI İZLE

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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 6 MART UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde bu akşam toplam 16 karşılaşma yapılacak. Maçlar TRT Spor, Tabii Spor, Tabii Spor 1,2,3,4,5,6 kanalları üzerinden naklen yayınlanacak. İşte bugünkü maçların programı.

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU 20:45 Fc Steaua - Lyon (tabii spor 2) 20:45 Fenerbahçe - Glasgow Rangers (TRT 1) 20:45 Real Sociedad - Man. Utd (tabii spor) 20:45 Az Alkmaar - Tottenham (tabii spor 1) 23:00 Viktoria Plzen - Lazio (tabii spor 1) 23:00 Roma - Athletic Bilbao (tabii spor) 23:00 Ajax - E.Frankfurt (TRT Spor) 23:00 Bodo Glimt - Olympiakos (tabii spor 2)

