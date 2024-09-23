EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Tüpraş temettü ödeme tarihi belli oldu: Hisse başına ne kadar kaç TL temettü dağıtacak?

Tüpraş temettü ödeme tarihi belli oldu: Hisse başına ne kadar kaç TL temettü dağıtacak?

17:3523/09/2024, Pazartesi
G: 23/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>Tüpraş hisse başına kaç TL temettü verecek?</p>
Tüpraş hisse başına kaç TL temettü verecek?

Tüpraş temettü ödeme tarihi belli oldu. Tüpraş temettü ödemesi 27 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. Kâr payları ise 1 Ekim 2024 tarihinde yatırımcıların hesaplarına yatacak. Peki Tüpraş hisse başına kaç TL temettü verecek?

Borsa yatırımcılarının yakından takip ettiği gelişmelerden biri, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş) tarafından yapılan temettü dağıtım açıklaması oldu. Şirket, Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı resmi bildirim ile hisse başına verilecek temettü miktarını ve dağıtım tarihini duyurdu. Peki, Tüpraş ne kadar ve ne zaman temettü dağıtacak? İşte, detaylar...

TÜPRAŞ NE ZAMAN TEMETTÜ ÖDEYECEK?

Tüpraş (TUPRS), 2023 yılı hesap dönemine ilişkin temettü ödeme kararı aldı ve bu kararı Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Buna göre, Tüpraş’ın temettü ödemesi 27 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. Yatırımcıların kâr payları ise 1 Ekim 2024 tarihinde hesaplarına yatırılacak.

Bu temettü dağıtımı, Tüpraş hissedarları için önemli bir gelir kaynağı olacak ve şirketin finansal performansını yansıtan kâr paylaşımının bir göstergesi olarak değerlendirilecek.

TÜPRAŞ HİSSE BAŞI KAÇ TL TEMETTÜ DAĞITACAK?

Tüpraş, 2023 yılı kârından yatırımcılarına hisse başına net 10,7432256 TL temettü dağıtma kararı aldı. Şirket, toplamda 23 milyar TL tutarında nakit temettü dağıtacak. Açıklamaya göre, brüt temettü miktarı hisse başına 11,9369175 TL olarak belirlendi.


Bu temettü, vergi kesintisinden sonra net olarak 10,7432257 TL şeklinde yatırımcıların hesaplarına geçecek.

Ayrıca, bu temettü ödemesinin 23 milyar TL tutarındaki kâr payı ve 2,3 milyar TL genel kanuni yedek akçenin, geçmiş yıllardan gelen kârlarla karşılanacağı açıklandı.

1 YILDA KAÇ KEZ TEMETTÜ VERİLİR?

Temettü miktarı sabit değildir (faizin aksine) ve şirket tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Temettüler genellikle 3 ayda bir ödenir.

ŞİRKETLER NEDEN TEMETTÜ DAĞITIR?

Şirketin yıllık faaliyeti süresince elde ettiği net dönem kârından yasal karşılıklar çıkarıldıktan sonra kalan paradan dağıtılır. Bu dağıtım nakit para ile de olabilir hisse senedi karşılığında da. Ortak olunan şirket, bedelsiz sermaye artırımı yapmaya karar verirse pay senedi olarak temettü dağıtır.

TEMETTÜ NEDİR?

Temettü, bir şirketin elde ettiği kârın bir kısmını hissedarlarına dağıtmasıdır. Şirketin kârı oranında belirlenen temettü miktarı, hisse başına ödeme olarak hesaplanır ve hissedarlar arasında paylaştırılır.

#Tüpraş
#Tüpraş temettü
#Tüpraş temettü miktarı

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DİNİ GÜNLER 2025 TAKVİMİ: Üç aylar, ramazan ayı, kandil geceleri ne zaman, hangi gün?