Tüpraş temettü ödeme tarihi belli oldu. Tüpraş temettü ödemesi 27 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. Kâr payları ise 1 Ekim 2024 tarihinde yatırımcıların hesaplarına yatacak. Peki Tüpraş hisse başına kaç TL temettü verecek?
Borsa yatırımcılarının yakından takip ettiği gelişmelerden biri, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş) tarafından yapılan temettü dağıtım açıklaması oldu. Şirket, Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı resmi bildirim ile hisse başına verilecek temettü miktarını ve dağıtım tarihini duyurdu. Peki, Tüpraş ne kadar ve ne zaman temettü dağıtacak? İşte, detaylar...
TÜPRAŞ NE ZAMAN TEMETTÜ ÖDEYECEK?
Tüpraş (TUPRS), 2023 yılı hesap dönemine ilişkin temettü ödeme kararı aldı ve bu kararı Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Buna göre, Tüpraş’ın temettü ödemesi 27 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. Yatırımcıların kâr payları ise 1 Ekim 2024 tarihinde hesaplarına yatırılacak.
Bu temettü dağıtımı, Tüpraş hissedarları için önemli bir gelir kaynağı olacak ve şirketin finansal performansını yansıtan kâr paylaşımının bir göstergesi olarak değerlendirilecek.
TÜPRAŞ HİSSE BAŞI KAÇ TL TEMETTÜ DAĞITACAK?
Tüpraş, 2023 yılı kârından yatırımcılarına hisse başına net 10,7432256 TL temettü dağıtma kararı aldı. Şirket, toplamda 23 milyar TL tutarında nakit temettü dağıtacak. Açıklamaya göre, brüt temettü miktarı hisse başına 11,9369175 TL olarak belirlendi.
Bu temettü, vergi kesintisinden sonra net olarak 10,7432257 TL şeklinde yatırımcıların hesaplarına geçecek.
Ayrıca, bu temettü ödemesinin 23 milyar TL tutarındaki kâr payı ve 2,3 milyar TL genel kanuni yedek akçenin, geçmiş yıllardan gelen kârlarla karşılanacağı açıklandı.
1 YILDA KAÇ KEZ TEMETTÜ VERİLİR?
Temettü miktarı sabit değildir (faizin aksine) ve şirket tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Temettüler genellikle 3 ayda bir ödenir.
ŞİRKETLER NEDEN TEMETTÜ DAĞITIR?
Şirketin yıllık faaliyeti süresince elde ettiği net dönem kârından yasal karşılıklar çıkarıldıktan sonra kalan paradan dağıtılır. Bu dağıtım nakit para ile de olabilir hisse senedi karşılığında da. Ortak olunan şirket, bedelsiz sermaye artırımı yapmaya karar verirse pay senedi olarak temettü dağıtır.
TEMETTÜ NEDİR?
Temettü, bir şirketin elde ettiği kârın bir kısmını hissedarlarına dağıtmasıdır. Şirketin kârı oranında belirlenen temettü miktarı, hisse başına ödeme olarak hesaplanır ve hissedarlar arasında paylaştırılır.