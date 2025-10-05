Türkiye’de bu yıl kış saati var mı? Saatler ileri mi geri mi alınacak? İşte 2025 kış saati uygulamasında son durum

2025 yılı yaklaşırken milyonlarca kişi aynı soruyu soruyor: Saatler geri mi alınacak, kış saati uygulaması başlayacak mı? Avrupa ülkeleri 27 Ekim 2025 gecesi kış saatine geçmeye hazırlanırken, Türkiye’de durum farklı. 2016 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye’de kalıcı yaz saati (GMT+3) uygulamasına geçilmiş ve saatlerin geri alınması tamamen kaldırılmıştı. Bu karar hâlâ yürürlükte olduğu için Türkiye’de bu yıl da saatler değişmeyecek, kış saati uygulanmayacak. Ancak Avrupa ülkelerinde saatler geri alınacağı için Türkiye ile aradaki zaman farkı 2 saate çıkacak.
23 Eylül’de gerçekleşen Sonbahar Ekinoksu ile birlikte artık geceler uzamaya, gündüzler ise kısalmaya başladı. 21 Aralık Kış Gündönümü’nde yılın en uzun gecesi yaşanacak. Peki Türkiye neden kış saati uygulamasını kaldırdı? Gün ışığından daha fazla yararlanmak için alınan bu karar ne anlama geliyor? İşte 2025 yılı için saatler ne zaman geri alınacak, kış saati başlayacak mı, Türkiye’de saatler değişecek mi sorularının yanıtı…
Saatler ne zaman geri alınacak 2025? Kış saati uygulaması var mı, saatler ileri mi geri mi alınacak?
Türkiye’de her yıl sonbaharın gelişiyle birlikte en çok merak edilen sorulardan biri yine gündemde: “Saatler geri alınacak mı?”, “Kış saati uygulaması ne zaman başlayacak?”, “Saatler ileri mi geri mi alınacak?”
Ekim ayının yaklaşmasıyla birlikte özellikle Avrupa ülkelerinde kış saati hazırlıkları sürerken, gözler Türkiye’ye çevrildi. İşte 2025 yılı için kış saati uygulaması hakkındaki tüm detaylar…
Türkiye’de saatler geri alınacak mı?
Türkiye’de 2016 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararıyla, yaz ve kış saati uygulaması tamamen kaldırıldı.
14 Mart 2016 tarihli ve 8589 sayılı karara göre; ülkemizde yıl boyu “kalıcı yaz saati” (GMT+3) uygulamasına geçildi.
Buna göre 27 Mart 2016 Pazar günü saatler bir saat ileri alınmış ve o tarihten itibaren artık her yıl geri alınmama kararı yürürlükte kalmıştır. Yani Türkiye’de saatler artık geri alınmıyor ve kış saati uygulaması yapılmıyor.
2025’te kış saati uygulaması olacak mı?
Hayır. 2025 yılında Türkiye’de kış saati uygulaması uygulanmayacak.
Saatler 23 Ekim’de ya da Ekim ayının son pazar günü hiçbir şekilde geri alınmayacak.
Ülkemiz, Resmî Gazete’de yayımlanan kararla birlikte kalıcı olarak yaz saati uygulamasında (UTC+3) kalmaya devam edecek. Bu karar gereği Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki saat farkı, kış aylarında 2 saate kadar çıkabiliyor.
Örneğin; Avrupa’da 26-27 Ekim 2025 gecesi saatler bir saat geri alınırken, Türkiye aynı saat diliminde kalacağı için fark açılacak.
Saatler ileri mi alınacak, geri mi alınacak?
Türkiye’de saatler ne ileri ne de geri alınacak. Saat düzenlemesi sadece Avrupa ülkelerinde yapılacak. Avrupa Birliği ülkelerinde her yıl Ekim ayının son pazar günü kış saati başlıyor ve saatler 04.00’te bir saat geri alınıyor.
Ancak Türkiye bu uygulamadan 2016 yılında tamamen ayrıldı. Dolayısıyla Türkiye’de saatler aynı kalacak, hiçbir değişiklik yapılmayacak.
Peki neden kış saati kaldırıldı?
Enerji verimliliğini artırmak ve gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla 2016 yılında yürürlüğe giren kararla birlikte, yaz saati uygulaması kalıcı hale getirildi.
Resmî kararda şu ifadeler yer aldı:
“Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00’ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulamasının, her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırılmıştır.”
Bu kapsamda “30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04.00’ten itibaren bir saat geri alınması” ibaresi de yürürlükten kaldırıldı.
Geceler ne zaman uzamaya başlıyor?
Her yıl 23 Eylül’de gerçekleşen Sonbahar Ekinoksu ile birlikte Türkiye’nin de içinde bulunduğu Kuzey Yarım Küre’de geceler uzamaya, gündüzler ise kısalmaya başlar.
Bu dönemden itibaren gün ışığı süresi giderek azalır ve 21 Aralık Kış Gündönümü ile yılın en uzun gecesi yaşanır.
Yani saat değişmese bile doğa takvimi gereği geceler uzamaya devam eder.
Türkiye’de saat değişmeyecek
Kısacası 2025 yılında da Türkiye’de kış saati uygulaması yapılmayacak, saatler ileri ya da geri alınmayacak. Tüm yıl boyunca saatler aynı şekilde (GMT+3) kalacak.
Eğer Avrupa’da yaşayan yakınlarınız varsa, Ekim ayının sonunda Türkiye ile aradaki saat farkının artacağını unutmayın.