Türkiye’de bu yıl kış saati var mı? Saatler ileri mi geri mi alınacak? İşte 2025 kış saati uygulamasında son durum

Saatler ileri mi alınacak, geri mi alınacak?

Türkiye’de saatler ne ileri ne de geri alınacak. Saat düzenlemesi sadece Avrupa ülkelerinde yapılacak. Avrupa Birliği ülkelerinde her yıl Ekim ayının son pazar günü kış saati başlıyor ve saatler 04.00’te bir saat geri alınıyor.





Ancak Türkiye bu uygulamadan 2016 yılında tamamen ayrıldı. Dolayısıyla Türkiye’de saatler aynı kalacak, hiçbir değişiklik yapılmayacak.



