Türkiye’de hangi büyük depremler yaşandı? 1924’ten 2025’e şiddetli depremler hangi şehirlerde gerçekleşti?

Jeolojik olarak aktif bir fay hattı üzerinde yer alan Türkiye, 1924’ten bu yana çok sayıda yıkıcı depremle sarsıldı. . Erzincan’dan Van’a, Gölcük’ten Kahramanmaraş’a kadar uzanan bu yıkıcı sarsıntılar binlerce can aldı. Peki, Türkiye'de yaşanan büyük depremler hangileri?
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1924’ten 2025’e kadar yaşanan en yıkıcı depremler nelerdi?
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- 13 Eylül 1924 – Horasan (6.8): 60 can kaybı.
- 7 Mayıs 1930 – Hakkari (7.2): 2.514 ölü.
- 1939 – Erzincan (7.9): 33.000 ölü, 100.000’den fazla yaralı.
- 1942 – Niksar-Erbaa (7.0): 3.000 ölü.
- 1943 – Hendek (6.6): 336 ölü.
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- 1943 – Tosya-Ladik (7.2): 4.000 ölü
- 1944 – Bolu-Gerede (7.2): 3.959 ölü
- 1966 – Varto (6.9): 2.394 ölü
- 1970 – Gediz (7.2): 1.086 ölü
- 1975 – Lice (6.2): 2.385 ölü
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- 1976 – Çaldıran (7.5): 3.840 ölü.
- 1999 – Gölcük (7.5): 18.373 ölü, 600.000 kişi evsiz kaldı.
- 1999 – Düzce (7.2): 894 ölü.
- 2003 – Bingöl (6.4): 176 ölü.
- 2011 – Van (7.2 / 5.6): 644 ölü.
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- 2020 – Sivrice (6.8): 41 ölü
- 2020 – Seferihisar (6.6): 116 ölü
- 2023 – Kahramanmaraş (7.7 ve 7.6): 50.783 ölü
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