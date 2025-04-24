Türkiye’de hangi büyük depremler yaşandı? 1924’ten 2025’e şiddetli depremler hangi şehirlerde gerçekleşti?

Jeolojik olarak aktif bir fay hattı üzerinde yer alan Türkiye, 1924’ten bu yana çok sayıda yıkıcı depremle sarsıldı. . Erzincan’dan Van’a, Gölcük’ten Kahramanmaraş’a kadar uzanan bu yıkıcı sarsıntılar binlerce can aldı. Peki, Türkiye'de yaşanan büyük depremler hangileri?

1 /5 1924’ten 2025’e kadar yaşanan en yıkıcı depremler nelerdi?

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13 Eylül 1924 – Horasan (6.8): 60 can kaybı.

7 Mayıs 1930 – Hakkari (7.2): 2.514 ölü.

1939 – Erzincan (7.9): 33.000 ölü, 100.000’den fazla yaralı.

1942 – Niksar-Erbaa (7.0): 3.000 ölü.

1943 – Hendek (6.6): 336 ölü.





3 /5 1943 – Tosya-Ladik (7.2): 4.000 ölü

1944 – Bolu-Gerede (7.2): 3.959 ölü

1966 – Varto (6.9): 2.394 ölü

1970 – Gediz (7.2): 1.086 ölü

1975 – Lice (6.2): 2.385 ölü



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1976 – Çaldıran (7.5): 3.840 ölü.

1999 – Gölcük (7.5): 18.373 ölü, 600.000 kişi evsiz kaldı.

1999 – Düzce (7.2): 894 ölü.

2003 – Bingöl (6.4): 176 ölü.

2011 – Van (7.2 / 5.6): 644 ölü.



