Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) çeşitli illerde istihdam edilmek üzere 1685 daimi işçi alımı yapacak. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla birlikte Türkşeker 1685 işçi alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro-branş dağılımı ve alım yapılacak iller belli oldu. İşte Türkiye Şeker işçi alım sürecine ilişkin detaylar.
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), çeşitli illerde istihdam edilmek üzere 1685 daimi işçi alımı yapacak. Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ 1685 işçi alımı başvuru ekranı açıldı ve başvurular alınmaya başlandı. Türkiye Şeker işçi alımları başvuru tarihleri, şartları, kadro-branş dağılımı ve alım yapılacak iller belli oldu. İşte detaylar.
TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN, BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILIR?
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), çeşitli illerde istihdam edilmek üzere 1685 daimi işçi alımı yapacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yumaklı paylaşımında, "Anadolu'nun bereketli topraklarına bereket, gücüne güç katan Türkşeker, 100. yaşında ülke genelinde 1685 daimi işçiye istihdam kapılarını aralıyor. Milletimize ve sektörümüze hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
Türkşeker işçi alımı için başvurular, 14 Nisan 2025-18 Nisan 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek.
KPSS'siz sürekli işçi kadrolarına yapılacak alımda adaylar farklı illerdeki şeker fabrikalarına ve Türkşeker merkezlerinde istihdam edilecek.
TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI YAPILACAK FABRİKALAR VE KADRO-BRANŞ DAĞILIMI
İşe alınacak personellerin istihdam edileceği şeker fabrikaları ve alım sayıları şu şekilde:
Ağrı Şeker Fabrikası'na 73
Ankara Şeker Fabrikası'na 196
Burdur Şeker Fabrikası'na 130
Elazığ Şeker Fabrikası'na 45
Erciş Şeker Fabrikası'na 79
Ereğli Şeker Fabrikası'na 158
Eskişehir Şeker Fabrikası'na 148
Ilgın Şeker Fabrikası'na 132
Kars Şeker Fabrikası'na 56
Kastamonu Şeker Fabrikası'na 101
Malatya Şeker Fabrikası'na 83
Susurluk Şeker Fabrikası'na 121
Uşak Şeker Fabrikası'na 115
Yozgat Şeker Fabrikası'na 129
Şeker Enstitüsü'ne 20
Ankara Makine'ye 16
Eskişehir Makine'ye 31
Turhal Makine'ye 11
Afyon İmalat'a 13
EMAF'a 28 işçi alımı yapılacak.
TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI YAPILAN KADROLAR
İşe alınacak personellerin istihdam edileceği pozisyonlar şu şekilde:
İş makineleri operatörü,
Tır şoförü,
Mekaniker buhar kazanları teknisyeni,
Kamyon şoförü,
Makine bakım onarım teknisyeni,
Elektrik teknisyeni,
Bilgisayarlı makine teknisyeni,
Metal teknolojisi teknisyeni,
Döküm işçisi,
Ambar işçisi,
İdari destek görevlisi,
Destek görevlisi,
Kimya teknisyeni,
Talaşlı imalat teknisyeni,
Torna-Freze ve CNC işçisi,
İnşaat teknisyeni,
Meydan ve sevk işçileri,
Endüstriyel otomasyon teknisyeni,
Montaj kaynak işçisi.
TÜRKŞEKER PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
İlana başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde açıklandı:
2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
18 yaşını tamamlamış olmak.
Başvuruda bulunduğu iş ilanı için tespit olunan özel ve genel tüm şartlara sahip olmak. Adayların son başvuru tarihi itibarıyla ilanda yer alan iş gücü taleplerinin karşılarında belirtilen okul bölümlerinin birinden mezun olması veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen ustalık belgelerinin birine sahip olması ve belirtilen diğer özel şartları sağlaması gerekmektedir. (Ustalık belgesine hak kazanmasına rağmen, son başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak, belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekmektedir.) İlan şartlarında istenen örgün öğretime devam edenler başvuruda bulunamaz.
Başvuru yapacak adayların, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak.
Kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.
Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
Yapılacak arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
Başvurunun son günü itibarıyla ilanda talep edilen özel ve genel tüm şartlara haiz olmak, ilanda istenen üst öğrenimden daha üst bir öğrenim mezuniyeti bulunmamak.
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
İşçi taleplerine başvuracak adaylar için il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.
Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
Başvuracak adayların 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 15’inci maddesi gereği; sağlık durumlarının yapacakları iş ve meslek kolunda çalışmalarında sakınca olmadığını Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yetkilendirilmiş tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alacakları Akciğer Grafisi PA, Solunum Fonskiyon Testi (SFT), Odiometri, Tam Kan Sayımı (CBC) ve Biyokimya testlerinin ekli olduğu tehlikeli/çok tehlikeli, yüksek yerlerde ve vardiyalı işlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığına, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir sağlam tanısını içerir Sağlık Kurulu Raporu ile belgelemeleri gerekmekte olup Sağlık Kurulu Raporları ile birlikte adayların çalışma koşulları değerlendirilerek yapacakları işe uygun olup/olmadıklarına dair nihai karar İşyeri Hekimi tarafından verilecektir.
Tehlikeli/çok tehlikeli, yüksek yerlerde ve vardiyalı işlerde günün yirmi dört saati devamlılık gösteren üretim sektöründe çalışılacak olup çalışma saat ve şekilleri Kurum tarafından düzenlenecektir.
İşe yerleştirmeye hak kazandığı halde belirtilen süre içerisinde göreve başlamayanların/işe başlama hakkından feragat edenlerin, deneme süresi içerisinde herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona erenlerin, başvuru şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine istihdam edilmek üzere, kadro/pozisyon bazında yedek listeden başarı sırasına göre işe yerleştirme yapılabilecektir.
Adaylar, göreve başladıktan sonra 3 (üç) ay boyunca deneme sürecine tabi tutulacak olup deneme süresi içerisinde işveren vekili ve/veya işçi iş sözleşmesini her zaman tazminatsız feshedebilir. Deneme süresi sonunda; hakkında olumlu kanaat raporu düzenlenen işçilerin kesin kabulleri yapılacak, olumsuz kanaat raporu düzenlenenlerin ise iş akdi tazminatsız fesih edilecektir.
Adaylar göreve başladıktan sonra 5 (beş) yıl nakil talebinde bulunamayacaklardır.
İşyeri ilgili Fabrika Müdürlüğü Merkezi olacaktır.