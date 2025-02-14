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Hakkında soruşturma açılan TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras kimdir?

Hakkında soruşturma açılan TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras kimdir?

15:5314/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, dün yapılan Genel Kurul toplantısında yaptığı açıklamaların ardından soruşturma açıldı. Yaşanan gelişmenin ardından "TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif kimdir, kaç yaşında, nereli?" gibi sorular merak kazandı. İşte TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında ayrıntılı bilgiler...

TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras'ın hayatı merak edildi. TÜSİAD açıklaması nedeniyle gündeme gelen Ömer Aras sorgulanıyor. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında soruşturma başlatıldı. İşte TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras ile ilgili tüm detaylar

Mehmet Ömer Arif Aras Kimdir?


8 Kasım 1954, İstanbul doğumlu olan Ömer Aras, TÜSİAD YİK Başkanlığının yanı sıra QNB Finansbank'ın Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

Aras, 1971 yılında ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Şişli Terakki Lisesinde tamamladı.

Lisans öğrenimini İktisadi Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Maliye Yüksek Okulun'da 1975 yılında tamamladıktan sonra, Amerika'nın New York eyaletinde Syracuse Üniversitesi'nde 1978 yılında yüksek lisans, 1981 yılında doktora derecesi aldı.

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