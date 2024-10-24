Aylık aktif kullanıcı sayısı 2 milyara ulaşan sosyal medya platformu Instagram ve eski adı Twitter olan X'e erişimde sorun yaşanıyor. Instagram, TikTok ve Facebook, Youtube gibi diğer sosyal platformlara da giriş yapılırken sorun yaşanıyor. TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısının ardından kullanıcılar Twitter (X) ve YouTube platformlarının akışında akışında ve Instagram'a girişlerde sorunlar yaşadığını bildirerek platforma erişimde aksaklıklar olduğunu dile getirdi. Peki, Twitter, Instagram, TikTok ve Facebook açıldı mı, ne zaman düzelecek? 24 Ekim sosyal medya platformlarındaki erişim sorununa ilişkin son durum haberimizde.

1 /7 24 Ekim Perşembe günü Twitter, Youtube, Facebook, Instagram akışında sorun yaşayanlar araştırmalarına hız verdi. Gün içerisinde Youtube, Facebook,Twitter ve Instagram'a erişim sorunu yaşayan kullanıcılar "Twitter ne zaman düzelecek" sorusunun yanıtına yoğunlaştı. İşte, Instagram, Youtube, Facebook, çöktü mü, Twitter çöktü mü? sorularının yanıtı...

2 /7 Instagram, Twitter (X), YouTube, TikTok ve Facebook neden açılmıyor?

Ankara’daki TUSAŞ tesislerine yönelik bombalı saldırı sonrası Türkiye genelinde sosyal medya platformlarına erişimde ciddi sorunlar yaşanıyor. Instagram, Twitter (X), YouTube, TikTok ve Facebook gibi platformlara giriş yapmak isteyen kullanıcılar, yavaşlamalar ve erişim problemleri ile karşılaşıyor. Terör saldırısına ilişkin peş peşe görüntülerin yayınlanmasının ardından X’te erişim sorunu yaşanmasının, bant daralmasından kaynaklandığı söyleniyor.



3 /7 Instagram, Twitter (X), YouTube, TikTok ve Facebook düzeldi mi?

Söz konusu platformlarda 23 Ekim 2024 saat 17:00'dan sonra söz konusu uygulamalarda kesinti raporları gelmeye başladı.

Uygulamalardaki erişim sorunu devam etmekle beraber, bazı kullancılar sorunun bittiğini ifade ediyor. 24 Ekim Perşmebe günü ise problemin devam ettiği görülüyor.

4 /7 Instagram, Twitter (X), YouTube, TikTok ve Facebook ne zaman düzelecek?

Instagram ve eski adı Twitter olan X'e erişim sorununda resmi kurum ya da kişilerden açıklama gelmedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından da henüz bir açıklama yok.

5 /7 NE OLMUŞTU?

TUSAŞ’ın Ankara’daki merkezine hain bir terör saldırısı gerçekleşti. 5 kişi şehit olurken 22 kişi yaralandı. İlk belirlemelere göre saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist PKK’lı.

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