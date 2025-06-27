YKS maratonu sona erdi ve şimdi tüm gözler 22 Temmuz'da açıklanacak sınav sonuçlarında. Adaylar için bu tarih, sadece bir bekleyişin sonu değil, aynı zamanda üniversite hayatlarına giden yolun başlangıcı olacak. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte, yoğun ve önemli tercih süreci resmen başlayacak. Özellikle TYT puanıyla alan lisans bölümleri ve TYT puanıyla alan 4 yıllık bölümler bu süreçte adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Hangi bölümün, hangi TYT puanıyla öğrenci aldığı, başarı sıralamaları ve kontenjanlar gibi bilgiler, adayların doğru ve bilinçli tercihler yapmasında kilit rol oynayacak. İşte TYT puanı ile alan sözel, sayısal ve eşit ağırılık bölümleri.

1 /4 Üniversiteye girişin ilk adımı olan TYT puanı, birçok bölüm için tek başına yeterli olabiliyor. Özellikle 2 yıllık ön lisans bölümlerinde TYT puanı büyük önem taşıyor. TYT puanı ile alan 4 yıllık sözel, sayısal ve eşit ağırılık bölümleri de merak konusu. Peki, TYT puanı ile alan sözel bölümler, sayısal bölümler ve eşit ağırlık bölümleri hangileri?

2 /4 TYT puanıyla alan lisans bölümleri 2025 Bankacılık ve Sigortacılık (4 Yıllık) (TYT) Biyokimya (4 Yıllık) (TYT) Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) (TYT) Grafik Tasarımı (4 Yıllık) (TYT) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (4 Yıllık) (TYT)