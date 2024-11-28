Doğu Anadolu'da olumsuz hava koşulları yaşanmaya devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Van, Erzincan, Ardahan’da okullar bugün de tatil edildi. Kar tatilin keyfini çıkartan öğrenciler yarın okul tatil mi, Valilikten açıklama geldi mi? sorusuna yanıt arıyor. Peki Van, Erzincan ve Ardahan’da yarın 29 Kasım Cuma okullar tatil mi?
Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ve yolların kapanması nedeniyle ulaşım büyük ölçüde aksadı. Doğu Anadolu'da kar etkisini sürdürüyor. Van, Erzincan, Ardahan’ın birçok ilçesinde okullar tatil edildi. Peki yarın okullar tatil edildi mi? Van, Erzincan, Ardahan’da 29 Kasım Cuma okullar tatil mi?
Van’da 29 Kasım Cuma yarın okullar tatil mi?
Van’da yarın okulların tatil edildiğine ilişkin valilikten bir açıklama henüz gelmedi. Van’da bugün kar yağışı nedeniyle okullara bir gün ara verilmişti.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünün yaptığı değerlendirme sonucu Van'da gece ve bu sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düşeceğinin öngörüldüğü belirtildi.
Bu nedenle kentte buzlanma ve don olayının meydana geleceğine yer verilen açıklamada, "Kara ulaşımında oluşabilecek olumsuzluklardan dolayı öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin can güvenliğini tehlikeye atacak olası kaza riskine karşı 28 Kasım Perşembe günü İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerine bağlı resmi ile özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeli de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.
Ardahan’da yarın okullar tatil mi?
Ardahan Valiliğinden yarın okul tatiline ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Ardahan’da bugün okullar tatil edilmişti. Posof Kaymakamı Mehmet Fatih Kestioğlu, ilçede 2 gündür etkili olan kar yağışının ulaşımı aksattığını ifade etti.
İlçe merkezi ve köylerdeki okulları tatil etme kararı aldıklarını belirten Kestioğlu, "Kar özellikle akşam saatlerinde etkisini attırdı. Oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla ilçemizdeki tüm okullar tatil edildi." dedi. Kestioğlu, aynı gün hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağını belirtti.
Erzincan’da okullar tatil mi?
Erzincan merkez ve ilçelerinde yarın okulların tatil olduğuna ilişkin Valilikten henüz bir açıklama gelmedi. Çayırlı ilçesinde okullar bugün tatil edilmişti.
Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Çayırlı Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte bir süredir kar ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, bu nedenle oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek risk ile tehlikelere karşı merkez ve köy okullarında taşımalı eğitime 28 Kasım günü bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.