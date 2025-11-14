Yeni Şafak
VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI SON AÇIKLAMALAR: 2025-2026 VGM üniversite burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı

09:2714/11/2025, Cuma
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvurularını tamamlayan üniversite öğrencileri sonuç tarihine odaklandı. Aylık 3.000 TL olarak belirlenen burs ödemeleri, hak kazanan öğrencilere toplam 8 ay süreyle ve ekim ayından itibaren geriye dönük şekilde yapılacak. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı?

Üniversite öğrencilerinin başvuruda bulunduğu Vakıflar Genel Müdürlüğü burslarında sonuç araştırması hız kazandı. Aylık 3.000 TL burs desteği, eğitim öğretim döneminde 8 ay boyunca ödenecek ve ilk ödeme ekim ayından itibaren geriye dönük yapılacak. İşte VGM burs sorgulama ekranı ve son gelişmeler…

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) Yükseköğrenim burs sonuçları için henüz resmi bir tarih paylaşılmadı. Ortaöğrenim bursları, başvurudan 15 gün sonra açıklanmıştı. Yükseköğrenim burs sonuçlarının da 15 Kasım civarında duyurulması bekleniyor.

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) Yükseköğrenim burs başvuru sonuçları resmi site üzerinde yer alan sonuç linkine tıkladıktan sonra çıkan ekranda TC kimlik numarası Adı, Soyadı, Baba Adı ve Doğum Tarihi girildikten sonra sorgulanabilecek.

