VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI SON AÇIKLAMALAR: 2025-2026 VGM üniversite burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı

1 /3 Üniversite öğrencilerinin başvuruda bulunduğu Vakıflar Genel Müdürlüğü burslarında sonuç araştırması hız kazandı. Aylık 3.000 TL burs desteği, eğitim öğretim döneminde 8 ay boyunca ödenecek ve ilk ödeme ekim ayından itibaren geriye dönük yapılacak. İşte VGM burs sorgulama ekranı ve son gelişmeler…

2 /3 VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) Yükseköğrenim burs sonuçları için henüz resmi bir tarih paylaşılmadı. Ortaöğrenim bursları, başvurudan 15 gün sonra açıklanmıştı. Yükseköğrenim burs sonuçlarının da 15 Kasım civarında duyurulması bekleniyor.