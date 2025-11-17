VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? 2025-2026 yükseköğrenim bursu için geri sayım başladı

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından 21- 31 Ekim 2025 tarihleri arasında alınan yükseköğrenim burs başvurularının sonuçları için öğrencilerin bekleyişi sürüyor. KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler VGM’ye çevrilirken, sonuçların Aralık ayı içinde duyurulması bekleniyor. İşte burs sonucu sorgulama ekranı ve 2025-2026 yılı burs miktarlarına dair tüm detaylar…
2025-2026 VGM yükseköğrenim burs sonuçları için bekleyiş sürüyor. 21–31 Ekim arasında alınan başvuruların ardından öğrenciler, sonuçların hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor. Geçen yılki takvim dikkate alındığında sonuçların Aralık ayında ilan edilmesi beklenirken, sorgulama işlemleri burs.vgm.gov.tr üzerinden T.C. kimlik bilgileriyle yapılacak.
VGM burs sonuçları açıklandı mı?
2025-2026 eğitim öğretim yılı için yükseköğrenim burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular 18 Kasım 2024 - 17 Ocak 2025 tarihleri arasında kademeli olarak ilan edildiği için, bu yıl da sonuçların Aralık ayı içinde açıklanması öngörülüyor.
VGM, daha önceki yıllarda olduğu gibi sonuç duyurularını resmî internet sitesi üzerinden yapacak. KYK burs sonuçlarının belli olmasının ardından VGM’nin de kısa süre içinde sonuç ekranını erişime açması bekleniyor.
Sonuçlar nereden ve nasıl öğrenilecek?
Öğrenciler burs durumlarını, duyuru yapıldığında aşağıdaki ekran üzerinden görüntüleyebilecek: burs.vgm.gov.tr
Sorgulama için gerekli bilgiler:
T.C. kimlik numarası
Ad-soyad
Doğum tarihi
Baba adı
Sonuçlar açıklandığında, burs almaya hak kazanan öğrencilerin ilk ödemeleri Ekim ayından itibaren geriye dönük olarak hesaplara yatırılacak.
2025-2026 VGM burs miktarı ne kadar?
2025 yılı itibarıyla geçerli burs tutarları şöyle:
Yükseköğrenim bursu: 3.000 TL
Ortaöğrenim bursu: 1.250 TL
Yabancı uyruklu öğrenci bursu: 3.000 TL
2026 yılında burs miktarlarının yeniden güncellenmesi bekleniyor. Burs yardımları her öğretim yılında toplam 8 ay boyunca (Ekim–Mayıs) ödeniyor.
VGM bursunda KYK detayı
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; KYK bursu alan öğrencilere VGM bursu verilmemektedir.
Bu nedenle VGM burs sonuçları, her yıl olduğu gibi KYK burs duyurularının ardından açıklanmaktadır.
Öğrenciler ne bekliyor?
Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından yüz binlerce üniversite öğrencisi, sonuçların ilanı için VGM’nin duyurular sayfasını takip ediyor. Kurumdan yapılacak açıklamanın ardından sonuç ekranı aynı gün erişime açılacak.