VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? 2025-2026 yükseköğrenim bursu için geri sayım başladı

VGM burs sonuçları açıklandı mı?





2025-2026 eğitim öğretim yılı için yükseköğrenim burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular 18 Kasım 2024 - 17 Ocak 2025 tarihleri arasında kademeli olarak ilan edildiği için, bu yıl da sonuçların Aralık ayı içinde açıklanması öngörülüyor.





VGM, daha önceki yıllarda olduğu gibi sonuç duyurularını resmî internet sitesi üzerinden yapacak. KYK burs sonuçlarının belli olmasının ardından VGM’nin de kısa süre içinde sonuç ekranını erişime açması bekleniyor.