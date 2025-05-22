X (Twitter) hesabı nasıl gizli yapılır? Paylaşımlarınızı sadece istediğiniz kişiler görsün istiyorsanız bu adımları biliyor musunuz?

X (TWITTER) HESABI GİZLİ YAPMAK NE ANLAMA GELİYOR?

X’te hesabınızı gizliye almak, gönderilerinizin yalnızca onayladığınız takipçiler tarafından görüntülenmesini sağlar. Paylaşımlarınız aramalarda ya da keşfet sekmesinde çıkmaz. Takipçi olmak isteyen kişiler size istek gönderir, siz kabul edene kadar içeriklerinizi göremez. Yani yalnızca sizin kontrolünüzde olan, daha özel ve güvenli bir profil oluşturmuş olursunuz. Peki, bu özellik sizi kimlerden korur?



