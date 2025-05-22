X (Twitter) hesabı nasıl gizli yapılır? Paylaşımlarınızı sadece istediğiniz kişiler görsün istiyorsanız bu adımları biliyor musunuz?

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı, paylaşımlarının herkes tarafından görünmesini istemiyor. Özellikle X (eski adıyla Twitter), açık hesap yapısıyla bazı kullanıcılar için rahatsız edici durumlar meydana getirebiliyor. Peki, X hesabı nasıl gizlenir? Kimler bu özelliği kullanabilir? Detaylar haberimizde...
Günümüzde sosyal medya kullanıcılarının büyük bölümü, paylaşımlarının herkes tarafından görünmesini istemiyor. Özellikle X (eski adıyla Twitter), açık hesap yapısıyla bazı kullanıcılar için rahatsız edici olabiliyor. İşte bu noktada, X’in sunduğu "gizli hesap" özelliği devreye giriyor. Peki bu özellik nasıl aktif hale getirilir ve gerçekten işe yarar mı?
X (TWITTER) HESABI GİZLİ YAPMAK NE ANLAMA GELİYOR?
X’te hesabınızı gizliye almak, gönderilerinizin yalnızca onayladığınız takipçiler tarafından görüntülenmesini sağlar. Paylaşımlarınız aramalarda ya da keşfet sekmesinde çıkmaz. Takipçi olmak isteyen kişiler size istek gönderir, siz kabul edene kadar içeriklerinizi göremez. Yani yalnızca sizin kontrolünüzde olan, daha özel ve güvenli bir profil oluşturmuş olursunuz. Peki, bu özellik sizi kimlerden korur?
HESABIMI GİZLİ YAPMAK HANGİ DURUMLARDA İŞE YARAR?
- X hesabınızı gizliye almak size şu avantajları sunar:
- Paylaşımlarınızı sadece tanıdığınız kişilerle sınırlarsınız
- Troll, spam ve bot hesaplara karşı korunursunuz
- Özgürce içerik paylaşabilirsiniz
- Yakın çevrenizle daha samimi bir iletişim kurabilirsiniz
- Takipçi listenizi tamamen siz belirlersiniz
- Engelleme veya gizleme gibi işlemleri minimuma indirirsiniz
X HESABI NASIL GİZLİ YAPILIR? İŞTE ADIM ADIM REHBER
- X uygulamasını açın ve sol menüden “Ayarlar ve gizlilik” bölümüne gidin.
- Açılan menüden “Gizlilik ve güvenlik” sekmesine tıklayın.
- “Hedef kitle ve etiketleme” kısmına girin.
- “Gönderileri korumaya al” seçeneğini aktif hale getirin.
Bu adımların ardından artık hesabınız gizli hâle gelir. Gönderileriniz yalnızca onayladığınız takipçilere görünür ve dışarıdan biri sizinle etkileşim kuramaz.
GİZLİ HESABIMI NASIL TEKRAR AÇIK HESABA ÇEVİRİRİM?
X hesabınızı yeniden herkese açık hale getirmek istiyorsanız aynı adımları izleyerek “Gönderileri korumaya al” seçeneğini kapatmanız yeterlidir. Bu işlem sonrası hesabınız tekrar görünür olur ve herkes paylaşımlarınızı görebilir.
X’TE GİZLİ HESAP KULLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
- Gizli hesaplara sadece takip isteği onaylananlar erişebilir.
- Takipçi sayınız korunur, değişmez.
- İçeriğiniz dışa kapalı olsa da, ekran görüntüsü alma gibi işlemler hâlâ mümkündür.
- Gizlilik ayarları sadece gönderileri değil, video ve etiketleme ayarlarını da kapsar.
Yani gizlilik yalnızca içerik gizleme değil, aynı zamanda dijital güvenlik anlamında da büyük avantaj sağlar.