Yarısı bizden kampanyası nedir? Yarısı bizden kampanyasına nasıl başvurulur? 875 bin TL hibe ve destek nasıl alınır?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Yarısı Bizden” kampanyası, İstanbul’da kentsel dönüşümü hızlandırmak için büyük destekler sunuyor. Kampanya kapsamında, konut sahiplerine 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi imkânı ve kiracılara ise 125 bin TL taşınma desteği veriliyor. Kredi için gelir şartı aranmazken, geri ödemeler yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor ve ilk yıl faizsiz oluyor. Peki, Yarısı Bizden kampanyasına nasıl başvurulur? Destek tutarları ve ödeme planı nasıl işliyor?