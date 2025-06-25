Yarısı bizden kampanyası nedir? Yarısı bizden kampanyasına nasıl başvurulur? 875 bin TL hibe ve destek nasıl alınır?

İstanbul’un tüm ilçelerinde yürütülen Yarısı Bizden Kampanyası ile her konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve kiracılara 125 bin TL taşınma desteği sağlanıyor. Peki, ödemeler ne zaman başlıyor, geri ödeme koşulları nasıl? Kampanyaya başvuru şartları nelerdir, başvuru nereden yapılır? İşte tüm merak edilenler…
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Yarısı Bizden” kampanyası, İstanbul’da kentsel dönüşümü hızlandırmak için büyük destekler sunuyor. Kampanya kapsamında, konut sahiplerine 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi imkânı ve kiracılara ise 125 bin TL taşınma desteği veriliyor. Kredi için gelir şartı aranmazken, geri ödemeler yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor ve ilk yıl faizsiz oluyor. Peki, Yarısı Bizden kampanyasına nasıl başvurulur? Destek tutarları ve ödeme planı nasıl işliyor?
YARISI BİZDEN KAMPANYASINDA DESTEK TUTARLARI NE KADAR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kampanyaya verilen desteğin artırıldığını açıkladı. Yeni düzenlemeye göre;
Her konut için 875 bin TL hibe,
875 bin TL kredi,
Kiracılara 125 bin TL taşınma desteği,
İstanbul genelinde destek tutarı toplam 1,875 milyon TL’ye çıktı.
İşyerleri için hibe desteği 437 bin TL’ye, kredi desteği de aynı oranda yükseldi. Ayrıca işyeri dönüşümü için destek tutarı 1 milyon TL’ye kadar çıktı.
YARISI BİZDEN KAMPANYASINA KİMLER BAŞVURABİLİR?
Kampanyaya katılmak isteyenlerin gelir veya kredi notu gibi şartları aranmıyor.
Başvurular İstanbul’daki tüm ilçelerden yapılabiliyor.
Projedeki bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanı, mevcut durumun 1,5 katını geçerse kampanyadan faydalanılamaz.
1 Nisan 2023’ten önce yapı ruhsatı alınan projeler kampanyaya dahil değildir.
YARISI BİZDEN KAMPANYASINDA GERİ ÖDEMELER NASIL YAPILIR?
Ödemeler, hak sahipleri adına yükleniciye yapılır.
Ödemeler dört taksitte, yüklenicinin Emlak Katılım Bankası’nda açtığı hesaba aktarılır.
Ödeme yükümlülüğü, yapı ruhsatının alınmasından 24 ay sonra başlar.
İlk yıl faiz uygulanmaz.
KİRACILARA VERİLEN TAŞINMA DESTEĞİ NE KADAR?
Kampanya kapsamında kiracılar için taşınma desteği 125 bin TL’ye çıkarıldı. Dönüşüme giren evde ev sahibi varsa ev sahibi; kiracı varsa kiracı bu destekten faydalanabiliyor.
YARISI BİZDEN KAMPANYASINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?
İstanbul’da yaşayan ve kampanyaya başvurmak isteyenler, e-Devlet üzerinden kolayca başvurularını tamamlayabilirler. Başvuru işlemi için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz: