Yaşlılık aylığı, belirli şartları sağlayan 65 yaş üstü kişilere devlet tarafından verilen aylıktır. Bu aylık, yaşlıların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına ve sosyal güvenlik altına alınmalarına yardımcı olur. Peki yaşlılık maaşı ne kadar? İşte yaşlılık aylığı sorgulama.
Yaşlılık maaşı, yoksul ve yaşlı vatandaşlar için faydalı bir uygulamadır. Sosyal güvenlik uygulamasında 'Yaşlılık' bir risk olarak kabul edilmekte ve gerekli şartların yerine getirilmesi halinde emeklilik aylığı bağlanmaktadır. Yaşlılık aylığı nasıl alınır? Yaşlılık maaşı ne kadar?
YAŞLILIK MAAŞINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
1. 65 yaşını doldurmuş olan,
2. Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan,
3. Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen,
4. 2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığına başvuru yapabilir.
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YAŞLILIK MAAŞI NE KADAR, ZAM GELDİ Mİ?
Memur zammı, maaş katsayılarında bir artışa neden olduğu için yaşlılık aylığı, engellilik aylığı, evde bakım aylığı ve desteği alanların ödemelerinde de artış olacak. Buna göre yaşlılık aylığı 3 bin 504 liradan 4 bin 200 liraya yükselebilir. Kesin rakam belli olunca haberimizde yer vereceğiz.
YAŞLILIK AYLIĞI NE ZAMAN ÖDENİR?
İlk ödeme, Türkiye genelinde herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubeleri tarafından daha sonraki ödemeler ise Türkiye genelindeki herhangi bir PTT şubeleri kanalıyla yapılır.
2022 sayılı Kanun uyarınca ödenen aylıklar bir hizmet veya prim karşılığı olamayıp sosyal yardım niteliğindedir. Bu aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödenmekte.
Tarlası Olan Yaşlılık Aylığı Alabilir Mi?
Tarlası olanların yaşlılık aylığı alması, mümkün değildir. 65 yaş aylığı, gerçekten maddi açıdan zorluk çeken vatandaşlara verilen bir maaştır.
Bu yüzden tarla gibi herhangi bir arazisi bulunan kişilere yaşlılık aylığı verilmez. Yalnızca tarla değil, ev ve araba gibi taşınmaz mülk ya da araçlara sahip olan kişilere de yaşlılık aylığı verilmez.
Kadınlarda Yaşlılık Maaşı Şartları Nelerdir?
Kadınlarda yaşlılık maaşı şartları, erkekler ile aynıdır. Ancak, yaş şartında kadınlara pozitif bir ayrımcılık yapılmıştır.
Kadınlar, 65 yaş aylığı ya da yaşlılık maaşı olan maaşı 58 yaşını doldurduktan sonra alabilirler. Buna ek olarak söz konusu kadının ya da erkeğin sağlık problemi gibi özel bir durumu varsa, daha erken bir yaşta da yaşlılık ya da muhtaçlık maaşı alması söz konusu olabilir.
Evli Kadın Yaşlılık Aylığı Alabilir Mi?
Evli kadının yaşlılık maaşı alması mümkündür. Ancak, eşinin emekli maaşı gibi çeşitli maaşlardan dolayı toplam gelirinin yoksulluk sınırının üstünde olmaması gerekir.
Buna ek olarak hanede yaşayan diğer bireylerin de maaşları önemlidir. Hanenin toplam geliri yoksulluk sınırından fazlaysa 65 yaşının üstündeki kişilerin yaş ya da medeni durum fark etmeksizin yaşlılık maaşı almaları mümkün olamaz.
Yaşlılık Aylığını Kimler Alamaz?
Yaşlılık aylığını alamayacak kişiler, yoksul olmayan kişilerdir. Evi, arabası, arazisi ya da emekli maaşı gibi maddi birikimleri veya gelirleri olan kişilerin Yaşlılık maaşı almaması mümkün değildir.
Buna ek olarak yaşlılık aylığı alma konusunda önemli olan şey yalnızca kişinin kendi maaşı ve varlıkları değildir, ikametgâh adresinin bulunduğu hanede yaşayan kişilerin geliri de önemlidir.
Yani, kendisi bir maaşa ve varlığa sahip olmasa da aylık hane geliri yoksulluk sınırının üstünde olan kişiler yaşlılık maaşı alamazlar.