Kadınlar, 65 yaş aylığı ya da yaşlılık maaşı olan maaşı 58 yaşını doldurduktan sonra alabilirler. Buna ek olarak söz konusu kadının ya da erkeğin sağlık problemi gibi özel bir durumu varsa, daha erken bir yaşta da yaşlılık ya da muhtaçlık maaşı alması söz konusu olabilir.