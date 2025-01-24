Tesla yeni tasarım ve özellikleri ile tüm dikkatleri üzerinde toplayacak. ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, beklenen yeni Model Y “Juniper” aracını ABD, Kanada ve Avrupa’da satışa sundu. Launch Edition Yeni Model Y şimdilik tek model ile satışa çıktı. Tesla, Model Y SUV'un yenilenmiş bir versiyonunun teslimatlarına Mart ayında ABD'de başlayacak. Tesla Model Y, yeni tasarım ve özellikleri ile Türkiye'de de ön siparişe açıldı. Peki, Tesla Model Y “Juniper” özellikleri neler? Tesla Model Y “Juniper” fiyatı ne kadar? İşte detaylar...
Tesla, merakla beklenen Model Y'nin 2025 versiyonunu "Juniper" kod adıyla resmen tanıttı. Yeni Model Y, Çin'de yapılan lansmanın ardından bugün itibarıyla Türkiye dahil tüm dünya genelinde ön siparişe açıldı.
Yeni Model Y, küresel pazarlarda satışta
“Launch Edition” olarak adlandırılan dört çeker yeni Model Y, ABD’de tek bir donanım seviyesiyle satışa sunuldu.
Tesla Model Y Juniper fiyatı ne kadar?
Tam donanımlı bu versiyonun fiyatı, teşvikler ve indirimler öncesinde 59.990 dolardan başlıyor. Teslimatlar ise Mart ayında başlayacak. Selefinin fiyatı 47.990 dolardı, dolayısıyla yüzde 25’lik bir artış söz konusu. Ancak konfigürasyona bağlı olarak fiyat farkı 4.000 dolara kadar düşebiliyor. Almanya fiyatları ise iki model arasında çok daha düşük seviyede.
TASARIM VE TEKNİK ÖZELLİKLER
Yeni Model Y, önceki versiyonlara kıyasla daha modern bir tasarıma sahip. Ön kısmı tamamen yenilenmiş ve Tesla Cybertruck'tan ilham alınarak ışık imzası oluşturulmuş. Farlar daha keskin ve fütüristik bir görünüme kavuşurken, arka kısımda ise C şeklindeki stop lambaları bir ışık çubuğu ile birleştirilerek daha sofistike bir görünüm elde edilmiş.
Tesla'nın resmi açıklamasına göre, Model Y Juniper iki farklı güç aktarma organı seçeneğiyle sunuluyor:
Arkadan Çekişli Versiyon
220 kW (299 beygir gücü) üreten 3D6 elektrik motoruna sahip ve CATL tarafından geliştirilen 62,5 kWh LFP batarya kullanıyor. Bu yapı, araca Çin CLTC test döngüsüne göre 593 km menzil sunuyor.
Uzun Menzilli Versiyon: İki motorlu bir yapıya sahip; 137 kW (186 beygir) ve 194 kW (264 beygir) güç üreten motorlar, 78,4 kWh NMC bataryasıyla destekleniyor ve tam şarjla 719 km'ye kadar menzil sağlayabiliyor.
Maksimum verimlilik.
Daha yumuşak sürüşler.
Yepyeni iç mekan.
Performans ve uzun ömürlülüğün kilidini açmak için geliştirilmiş aerodinamik ile yeniden tasarlanmış dış tasarım
Güncellenmiş jantlar, lastikler ve frenler
Daha yumuşak bir sürüş için yeniden ayarlanmış süspansiyon
Tek çapraz kabin lambası, dünyada türünün ilk dolaylı yansıtıcı arka lambası, ambiyans iç aydınlatması
Soğutmalı birinci sıra koltuklar
Elektrikli katlanır ikinci sıra koltuklar
Arkada Bluetooth uyumlu 8" dokunmatik ekran
Sessiz kabin, her yerde akustik cam ile size getirildi
Maksimum ses performansı ile minimalist bir estetik için görünmez hoparlörler
Geliştirilmiş bağlantı, Telefon Anahtarı için daha fazla menzil, daha net aramalar ve daha hızlı hücresel + WiFi bağlantısı sunar
Tesla, yeni Model Y’de satıştaki Model 3’ten farklı olarak standart bir sinyal koluna yer veriyor. Yeni modelden sadece vites kolunu kaldıran ve vites seçiciyi doğrudan ekrana entegre eden Tesla, şerit şeklinde RGB ambiyans aydınlatmanın kullanıldığı aracın arkasına da ufak bir ekran konumlandırıyor. Bu ekrandan aracın bazı ayarları kontrol edilebiliyor ve bir şeyler izlenebiliyor.
Ön tamponuna kamera konumlandırılan yeni araçta, gürültüyü ciddi seviyede azaltan akustik camlara yer veriliyor. Elektrikli arka koltukları tek bir buton üzerinden katlanabilen yeni Model Y, devasa cam tavanını koruyor.
14 yerine 16 hoparlörlü güçlü bir ses sistemiyle donatılan araç, 250 kW’a kadar şarj sunuyor ve ilk modelin önemli bir eksiğini kapatarak soğutmalı koltuklarla geliyor.
TÜRKİYE'DE ÖN SİPARİŞE AÇILDI
Türkiye'de, Tesla Model Y Juniper'in ön siparişleri bugünden itibaren başladı. Ön sipariş bedeli olarak belirli bir miktar belirlenmiş olup, detaylı fiyatlandırma ve teslimat süreçleri hakkında bilgi Tesla'nın resmi sitesi üzerinden alınabilir.