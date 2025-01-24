Maksimum verimlilik.

Daha yumuşak sürüşler.

Yepyeni iç mekan.

Performans ve uzun ömürlülüğün kilidini açmak için geliştirilmiş aerodinamik ile yeniden tasarlanmış dış tasarım

Güncellenmiş jantlar, lastikler ve frenler

Daha yumuşak bir sürüş için yeniden ayarlanmış süspansiyon

Tek çapraz kabin lambası, dünyada türünün ilk dolaylı yansıtıcı arka lambası, ambiyans iç aydınlatması

Soğutmalı birinci sıra koltuklar

Elektrikli katlanır ikinci sıra koltuklar

Arkada Bluetooth uyumlu 8" dokunmatik ekran

Sessiz kabin, her yerde akustik cam ile size getirildi

Maksimum ses performansı ile minimalist bir estetik için görünmez hoparlörler

Geliştirilmiş bağlantı, Telefon Anahtarı için daha fazla menzil, daha net aramalar ve daha hızlı hücresel + WiFi bağlantısı sunar