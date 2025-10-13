Uzun süredir Türkiye’nin teknoloji ihracatına katkı sağlayan önemli bir yazılım şirketi tarafından üretilen yerli yapay zeka Kumru ai tanıtıldı. Kumru, ChatGPT'ye rakip olabilecek düzeyde metin işleme, özetleme ve soru-cevap gibi görevleri başarıyla yerine getiriyor. Kumru nasıl kulllanılır, ücretsiz mi? Sahibi kim? Kumru ai özellikleri neler? Kumru nasıl indirilir? İşte merak edilen bu soruların yanıtları.
Türk mühendisler, metin işleme, özetleme ve soru-cevap gibi görevleri gerçekleştirebilen yerli yapay zekâ modeli Kumru’yu geliştirdi. ChatGPT’ye benzer özellikler taşıyan modelin kullanıma sunulmasıyla birlikte, Kumru’nun ChatGPT’ye rakip olup olamayacağı merak kazandı.
YERLİ YAPAY ZEKA: KUMRU
Türkçe doğal dil işleme alanında yeni bir dönem başlatacak olan Kumru LLM, tamamen Türkçe verilerle eğitilen ilk büyük dil modeli olarak duyuruldu.
KUMRU'YU KİM ÜRETTİ, SAHİBİ KİM?
Yerli yapay zekâ Kumru, VNGRS adlı Türk teknoloji girişimi tarafından geliştirildi. VNGRS tarafından geliştirilen model, 7,4 milyar parametreye sahip yapısıyla Türkçe odaklı yapay zekâ çalışmalarında yerelleştirilmiş, verimli ve özelleştirilebilir bir çözüm sunuyor. Kumru’nun yalnızca Türkçe için eğitilen tokenizer yapısı sayesinde çok dilli modellere göre %90’a kadar daha verimli çalıştığı belirtiliyor.
KUMRU Aİ ÖZELLİKLERİ
Model, 300 milyar token ve 500 GB veri içeren geniş bir eğitim setiyle oluşturuldu. Böylece Kumru’nun Türkçenin yalnızca sözcük yapısını değil, dilin doğal akışını da anlayabildiği ifade ediliyor.
Araştırmadan kurumsal uygulamalara kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan Kumru; RAG tabanlı sohbet sistemleri, doküman özetleme, çağrı merkezi analitiği ve sosyal medya içerik üretimi gibi pek çok alanda kullanılabiliyor
Türk mühendisler tarafından geliştirilen Kumru LLM, tamamen Türkçe için eğitilmiş ilk büyük dil modeli olma özelliğini taşıyor. Model, doğal dil işleme alanında yüksek performans, verimlilik ve yerelleştirme kapasitesiyle öne çıkıyor.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Parametre sayısı: 7,4 milyar
Eğitim verisi: 300 milyar Türkçe token, 500 GB veri
Tokenizer: Yalnızca Türkçe için özel olarak eğitilmiş tokenizer (çok dilli modellere göre %90’a kadar daha verimli)
Model tipi: Büyük dil modeli (LLM)
Eğitim dili: Tamamen Türkçe
YETKİNLİKLER
Metin üretimi, özetleme, yeniden yazma
Soru-cevap sistemleri
Konuşma ve diyalog üretimi
Doküman analizi ve özetleme
Chatbot ve müşteri destek uygulamaları
Sosyal medya içerik önerisi ve üretimi
KULLANIM ALANLARI
Araştırma ve akademik çalışmalar
Kurumsal yapay zekâ çözümleri
Çağrı merkezi analitiği
RAG tabanlı bilgi yönetimi sistemleri
Türkçe odaklı içerik üretimi ve medya uygulamaları
KUMRU NASIL İNDİRİLİR, NASIL KULLANILIR?
Kumru AI’ya erişim oldukça basit. Kullanıcılar, kumru.ai adresi üzerinden modele doğrudan ulaşabiliyor. Ücretsiz erişim politikası, yerli yapay zeka Kumru’nun yaygın olarak test edilmesini sağladı. Geliştiriciler için sunulan API entegrasyonu, Türk yapay zeka uygulamaları geliştirmek isteyenlere büyük kolaylık sunuyor.
Kumru, medya kuruluşlarından eğitim kurumlarına kadar geniş bir alanda kullanılabiliyor. Özellikle özetleme, haber yazımı, akademik metin üretimi gibi işlevlerde performansı öne çıkıyor.
DAHA DA GELİŞECEK
Uzmanlara göre yerli yapay zeka Kumru, önümüzdeki dönemde multimedya analizleri, görsel üretim ve mantık yürütme (reasoning) gibi yeteneklerle daha da gelişecek.
Kumru AI, açık kaynak stratejisiyle Türk geliştiricilere ilham veriyor ve küresel rekabette yerli bir alternatif yaratıyor.
Türkiye’nin yapay zeka bağımsızlığı hedefinde Kumru AI’ın rolünün büyük olması bekleniyor.