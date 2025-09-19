Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi’nin 22. Olağanüstü Kurultayı ile ilgili flaş bir gelişmeye hazırlanıyor. CHP kurultayının iptali için yapılan başvuruyu bugün değerlendirecek olan YSK’nın alacağı karar büyük merak konusu oldu. Peki, CHP kurultay davası YSK kararı saat kaçta açıklancak, YSK’dan nasıl bir karar çıkacak? İşte CHP kurultayına dair dava sürecinde son durum.

1 /5 Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 22. Olağanüstü Kurultayı ile ilgili yapılan iptal başvurusunu bugün değerlendirecek. Kritik karar öncesinde tüm gözler YSK’ya çevrilirken, siyasi kulislerde büyük bir beklenti hâkim. Peki YSK’nın CHP kurultayı hakkında vereceği karar ne zaman açıklanacak?

2 /5 CHP kurultay davası YSK kararı saat kaçta açıklanacak? CHP'nin 21 Eylül'de yapılacak 22. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebiyle ilgili ilçe seçim kurulunun ret kararı vermesi, il seçim kurulunun "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetmesi üzerine başvuru "tam kanunsuzluk" iddiasıyla Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) taşındı. Kurul, itirazı bugün saat 15.30’da görüşecek.

3 /5 CHP'li bir delege, 21 Eylül'de yapılacak 22. Olağanüstü Kurultay'ın iptali talebiyle Çankaya İlçe Seçim Kuruluna başvurmuş, başvurunun reddi üzerine delege Ankara İl Seçim Kuruluna itirazda bulunmuştu. Ankara İl Seçim Kurulu da "ilçe seçim kurulunun kararının kesin olması" nedeniyle "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetmişti. Edinilen bilgiye göre, delege, ilçe ve il seçim kurullarının kararlarına karşı itirazını "tam kanunsuzluk" iddiasıyla YSK'ye taşıdı. YSK, başvuruyu 15.30'da yapılacak toplantıda görüşecek.

4 /5 CHP kurultay davası geçmişi CHP'nin, 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "usulsüzlük" soruşturması başlatılmıştı. Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı. Açılan iptal davaları 14 Şubat'ta Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti.