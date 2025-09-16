MEB Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen MEBİ Bireysel Öğrenme Platformu, öğrencilerin bireysel öğrenme ihtiyaçlarını merkeze alarak hem okul derslerine destek sağlamakta hem de merkezi sınavlara hazırlık süreçlerini sistemli bir şekilde yürütüyor. Öğrencilerin akademik başarısını desteklemek amacıyla Türkiye geneli YKS deneme sınavları yapılacak. Öğrenciler,EBA veya e-devlet şifreleri ile mebi.eba.gov.tr adresinden deneme sınavlarına katılabilecekler. Peki, 2025-2026 YKS deneme sınavları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye geneli YKS deneme sınavları yapılacak. MEB 2026 YKS deneme sınav tarihleri belli oldu. 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca toplam 12 deneme gerçekleştirilecek. 2025-2026 MEB YKS denemeleri ne zaman?

MEB YKS DENEME SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS denemelerinin ilki 22-28 Eylül 2025 tarihleri arasında uygulanacak.

Türkiye geneli MEBİ YKS denemeleri; 11. sınıf, 12. sınıf ve mezun öğrenciler için TYT, AYT ve YDT sınavlarını kapsayacak şekilde yapılacaktır. Böylece öğrenciler hem temel yeterliliklerini hem de alan yeterliliklerini ve yabancı dil bilgilerini ülke genelinde ölçme fırsatı bulacaktır.







YKS DENEME SINAVLARI NEREDEN, NASIL YAPILACAK?

MEB YKS deneme sınavları mebi.eba.gov.tr adresinde gerçekleştirilecek. Deneme sınavları sonrasında hazırlanan raporlarla öğrenciler kendi ilerleyişini daha net görerek eksiklerini MEBİ platformunda yer alan zengin içeriklerle tamamlayabilecek. Deneme sınavları her ay düzenli olarak yapılacak.

Öğrenciler,EBA veya e-devlet şifreleri ile http://mebi.eba.gov.tr adresinden deneme sınavlarına katılabilecekler. YKS'ye yönelik Türkiye geneli deneme sınavı belirlenen takvim doğrultusunda haziran ayına kadar yapılacak ve öğrenciler raporlarını deneme sınavı bitiminde görebilecekler.