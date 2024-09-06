YKS ek tercih süreci bugün başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre adaylar, 2024-YKS ek yerleştirme için tercihlerini, 6-11 Eylül'de T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından bireysel yapacak. İşte ÖSYM AİS YKS ek tercih ekranı...

1 / 5 YKS ek tercih işlemleri başladı. YKS ilk tercihlerine göre yerleşemeyen adayların gözü ÖSYM'den gelecek açıklamadaydı. 2024 YKS ek tercihleri için ÖSYM duyuruyu yayımladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme tercihleri 6 Eylül itibariyle başlıyor. Peki, YKS ek tercih nasıl, nereden yapılacak?

2 / 5 YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2024

YKS ek tercihleri 6 Eylül saat 14.30'da başlayacak; 11 Eylül 2024 saat 23.59'da sona erecek.

3 / 5 YKS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar, 2024-YKS ek yerleştirme için tercihlerini, 6-11 Eylül'de T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından bireysel yapacak.

YKS EK TERCİH EKRANI

4 / 5 YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı. 2024-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu’na, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Bu Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Tercih yapacak adayların tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanacak Kılavuz’u dikkatle incelemeleri, tercihlerini Kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

YKS EK TERCİH KILAVUZU