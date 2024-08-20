Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih dönemi, üniversiteye yerleşemeyen adaylar için büyük önem taşıyor. 2024 yılı için ek tercih kılavuzu, ÖSYM tarafından henüz yayımlanmadı. Ancak ek tercihlerin başlatılması için genellikle ana yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından kısa bir süre sonra ek yerleştirme işlemi başlar. Yerleşemeyen öğrenciler ise YKS ek tercihleri bekliyor. Peki, YKS ek tercih kılavuzu 2024 ne zaman açıklanacak, üniversite ek tercih ne zaman başlayacak? İşte adım adım üniversite ek tercih rehberi.
YKS ek tercih dönemi, üniversiteye yerleşemeyen adaylar için önemli bir fırsattır. Bu dönemde ÖSYM tarafından yayınlanan ek tercih kılavuzu üzerinden tercihler yapılır. ÖSYM'nin ek yerleştirme takvimi merak ediliyor. 2024 YKS tercih sonuçları 13 Ağustos'ta ilan edildi. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte gözler YKS ek tercih ikinci tercih tarihlerine çevrildi. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar bu kez ek tercih hakkını kullanacak. Peki, 2024 YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2024 ÖSYM ek yerleştirme takvimi.
2024 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak. Ek tercihlerin de kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl ek tercih süreci eylül ayı ortasında başlatılmıştı. Bu yıl da benzer şekilde YKS ek tercihlerinin eylül ayında başlaması bekleniyor.
YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.
YKS TABAN PUANLARI 2024 LİSTESİ BELLİ OLDU MU?
YKS 2024 taban puanları ve boş kontenjanlar henüz açıklanmadı. 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları her yıl yeniden belirleniyor. Ancak yeni tavan ve taban puanları ve ek kontenjan detayları yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor.
YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?
YKS ek tercih dönemi, üniversiteye yerleşemeyen adaylar için önemli bir fırsattır. Bu dönemde ÖSYM tarafından yayınlanan ek tercih kılavuzu üzerinden tercihler yapılır. İşte YKS ek tercih yaparken izlenecek adımlar:
YKS Ek Tercih Kılavuzunu İnceleyin
ÖSYM, ek tercih sürecine adaylara yönelik bir kılavuz yayımlar. Bu kılavuz, hangi programların boş kontenjanları olduğunu ve bu programların taban puanlarını içerir. Tercih yapmadan önce kılavuzu inceleyin.
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) Giriş
Ek tercihlerinizi başlatmak için ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş yapmalısınız. TC kimlik numaranız ve şifrenizle sistem erişim sağlayarak tercihlerinizi oluşturabilirsiniz. Şifrenizi unuttuysanız, e-Devlet üzerinden veya ÖSYM'den yeni bir şifre alabilirsiniz.
YKS ek tercihlerinizi belirleyin: Kılavuzda yer alan programlardan, puanlarınıza ve sıralamanıza uygun kişileri belirleyin. Tercih listenizi oluştururken, istediğiniz bölümlere yerleştirmeyi artırmak için ek tercih kılavuzunda yer alan bilgileri iyi kontrol edin.
YKS ek tercihlerinizi Onaylayın ve Kaydedin: Tercihlerinizi belirledikten sonra AİS üzerinden tercihlerinizi onaylayarak kaydedin. Tercihlerinizi onaylamadan sistemden çıkmayın.
Ek tercihler sonucunda bir programa yerleşmişseniz, açıklanan tarihler arasında üniversite kayıt işlemlerinizi tamamlayın.