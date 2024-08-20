YKS ek tercih dönemi, üniversiteye yerleşemeyen adaylar için önemli bir fırsattır. Bu dönemde ÖSYM tarafından yayınlanan ek tercih kılavuzu üzerinden tercihler yapılır. ÖSYM'nin ek yerleştirme takvimi merak ediliyor. 2024 YKS tercih sonuçları 13 Ağustos'ta ilan edildi. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte gözler YKS ek tercih ikinci tercih tarihlerine çevrildi. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar bu kez ek tercih hakkını kullanacak. Peki, 2024 YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2024 ÖSYM ek yerleştirme takvimi.