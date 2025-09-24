YKS EK TERCİH KILAVUZU osym.gov.tr giriş EKRANI: ÖSYM YKS 2. yerleştirme tarihleri ve boş kontenjanlar

2025 YKS’ye giren ancak ilk tercihlerde yerleşemeyen adaylar için ek tercih süreci başlıyor. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, ek yerleştirme işlemlerinin 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında alınacağını duyurdu.
Üniversiteye yerleşemeyen adayların beklediği YKS ek yerleştirme tarihleri belli oldu. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2025 YKS ek tercih sürecinin 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini açıkladı.
YKS EK TERCİH KILAVUZU ÖN BİLGİ
Tercih süresi, 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasındadır. Ek yerleştirme ücreti 130,00 TL'dir. Ek yerleştirme ücreti, 1 Ekim 2025 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecektir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.
YKS EK TERCİH NASIL YAPILIR?
Adaylar, 2025-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır.
EK YERLEŞTİRMEDE TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ KURALLAR
1. 2025-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2025-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.
2. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3’teki ön lisans programları ile Tablo 4’teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir. Depremzede adaylar, 34 yaşını tamamlamış kadınlar, şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocukları ile gazi olan adaylar için ayrılan kontenjanlar da Tablo-3 ve Tablo-4'ün ilgili sütununda gösterilmiştir. Bu kontenjanlardan yararlanma hakkı olan adayların programın ilgili kontenjanın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olmaları gerekmektedir.
3. 2025-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.
4. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.