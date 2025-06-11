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YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: YKS sınav yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? ÖSYM AİS çıktı alma ekranı

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: YKS sınav yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? ÖSYM AİS çıktı alma ekranı

09:4111/06/2025, Çarşamba
G: 11/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Üniversite adaylarının beklediği açıklama geldi. ÖSYM, YKS 2025 sınav giriş belgelerini erişime açtı. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacak adaylar, sınav yerlerini ve salon bilgilerini öğrenmek için osym.gov.tr adresine akın etti. Sınav tarihleri yaklaşırken, giriş belgesine dair tüm detaylar merak ediliyor.

YKS 2025 için sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Binlerce adayın gözü kulağı açıklamada iken, beklenen duyuru geldi ve sınav yerleri belli oldu. 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanacak TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacak öğrenciler, sınav merkezlerini öğrenmek için ÖSYM’nin resmi internet sitesine yöneldi. İşte detaylar...

YKS sınav yerleri açıklandı. ÖSYM son dakika duyurusu ile "21 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2025-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır." diye belirtti.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

ÖSYM AİS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TÜM OTURUMLAR İÇİN AYRI SINAV GİRİŞ BELGESİ DÜZENLENECEK

ÖSYM tarafından açıklanan verilere göre 2025 yılında toplam 2 milyon 560 bin 640 aday sınava başvuru yaptı.

Alan Yeterlilik Testi'ne 1 milyon 721 bin 52 aday katılacak. Temel Yeterlilik Testi'ne ise tüm adaylar zorunlu olarak girecek. Temel Yeterlilik Testi başvuru sayısı ise 215 bin 447 oldu.

ÖSYM tarafından düzenlenecek üniversite sınavı oturumlarına ayrı ayrı sınav giriş belgesi düzenlenecek. Adaylar katılacakları oturuma ait sınav giriş belgesini, sınav günü yanında bulunduracak.

YKS OTURUM TARİHLERİ VE SÜRELERİ 2025

TYT, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

AYT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ ÜZERİNDE NELER VAR?

YKS sınav giriş belgesinin üzerinde adayın güncel fotoğrafı, kimlik bilgileri, sınavın düzenleneceği okulun adı, açık adresi, salon, sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. YKS sınav giriş belgesi renkli veya renksiz olabilecek. Ayrıca sınav günü adayların uyması gereken kurallar ve yanlarında bulundurması- bulundurmaması gereken eşyalar, sınav giriş belgesi üzerinde yer alacak.

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#Yks Sınav Yeri
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