Milyonlarca öğrencinin üniversite hayalini şekillendirecek 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 21-22 Haziran tarihlerinde üç oturumda tamamlandı. Adaylar, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere sınav maratonunu geride bıraktı. Şimdi ise gözler ÖSYM'nin açıklayacağı sonuç takvimine çevrildi. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

1 /5 2025 YKS maratonu geride kaldı, şimdi heyecan yerini bekleyişe bıraktı. 2,5 milyondan fazla adayın katılım sağladığı sınav sonrası öğrenciler, sonuçlarını öğrenmek için “yks.osym.gov.tr” adresine yöneliyor. Üniversite tercihlerinin yapılabilmesi için büyük önem taşıyan sonuçlar bu hafta açıklanır mı?

2 /5 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 22 Temmuz 2025 Salı günü açıklanacak.

3 /5 YKS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR? Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler. YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

4 /5 YKS sonuç ekranında adayların katıldıkları oturumlara göre bilgiler yer alacak. YKS sınav sonuçları ekranında adayların sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanları yer alacak. Yerleştirme puanları ve başarı sıralamaları da benzer şekilde sonuç ekranında bulunacak. Adayların diploma puanının başarı puanına dönüştürülmüş hali ve oturumlardaki doğru-yanlış cevap sayıları sonuç ekranında olacak.