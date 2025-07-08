ÖSYM'nin 2025 Sınav Takvimi ve 2025 YKS Kılavuzu'na göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 22 Temmuz 2025 Salı günü ilan edilecek. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresinden veya mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecekler. Peki YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS sonuçları 2025 sonrası üniversite tercihi ne zaman alınacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 sonuçları için geri sayım başladı. Hem ÖSYM'nin 2025 Sınav Takvimi'nde hem de 2025 YKS Kılavuzu'nda belirtildiği üzere, üniversite sınav sonuçları ÖSYM tarafından erişimine açılacak. Bu tarih, milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği ve geleceğine yön verecek önemli bir dönüm noktası olacak. YKS sonuçları erişime açılmasıyla birlikte YKS tercih sürecine ilişkin takvim işlemeye başlayacak. Peki YKS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM üniversite tercih kılavuzunu yayımladı mı?
YKS sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak?
YKS sonuç tarihi hem ÖSYM 2025 sınav takviminde hem de 2025 YK kılavuzunda yer aldı. Buna göre üniversite sınav sonuçları 22 Temmuz'da ilan edilecek. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
YKS tercihleri ne zaman başlayacak?
YKS sonuçlarının 22 Temmuz 2025'te açıklanmasıyla birlikte, üniversite tercih süreci de başlayacak. ÖSYM'nin resmi tercih takvimi henüz yayımlanmamış olsa da, geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında YKS tercih döneminin Temmuz ayının son haftasında başlaması ve yaklaşık 1 hafta sürmesi bekleniyor. Geçen yıl tercihler, sonuçlardan 9 gün sonra alınmaya başlamıştı. Bu nedenle gözler 31 Temmuz'a çevrilmiş durumda.
YKS tercihleri nasıl yapılacak?
Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yapabilecekler. Tercih sürecine ilişkin tüm detaylar ve güncel bilgiler, sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından yayımlanacak olan YKS Tercih Kılavuzu'nda yer alacak.
Bu kılavuzda ayrıca 2024 yılı üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları gibi önemli bilgiler de bulunacak. Adayların tercih yaparken puanlardan ziyade başarı sıralamalarını dikkate almaları önerilir, çünkü başarı sıralamaları puanlara göre daha sabit bir göstergedir. Her adayın 24 tercih hakkı bulunmaktadır.