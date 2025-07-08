Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 sonuçları için geri sayım başladı. Hem ÖSYM'nin 2025 Sınav Takvimi'nde hem de 2025 YKS Kılavuzu'nda belirtildiği üzere, üniversite sınav sonuçları ÖSYM tarafından erişimine açılacak. Bu tarih, milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği ve geleceğine yön verecek önemli bir dönüm noktası olacak. YKS sonuçları erişime açılmasıyla birlikte YKS tercih sürecine ilişkin takvim işlemeye başlayacak. Peki YKS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM üniversite tercih kılavuzunu yayımladı mı?