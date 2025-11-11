"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinde inşa edilecek 500 bin sosyal konut için başvurular bugün itibariyle başladı. Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun olarak tasarlandı. Türkiye'nin 81 ilinde inşa edilecek 2+1 TOKİ örnek dairesi tanıtıldı. Kentsel Dönüşüm Uzmanı Nihat Şen, A Haber canlı yayınında TOKİ'nin örnek dairesinde yanıtladı. İşte TOKİ örnek dairesinin fotoğrafları...
TOKİ başvuruları başladı. 2025 TOKİ 500 bin konut başvuru için başvurular T.C. kimlik numarasına göre alınmaya başladı. TOKİ başvurusunda bulunacak vatandaşlar ilk haftaya mahsus kimlik numarası son hanesine göre başvuru yapabilecek.
TOKİ DAİRELERİ ÖZELLİKLERİ
2+1 konutlar 65 ve 80 metrekare, 1+1 daireler ise yaklaşık 55 metrekare büyüklüğünde olacak.
Bu kapsamda ilk etapta, İstanbul'da 100 bin, Ankara'da 30 bin 780, İzmir'de 21 bin 520, Gaziantep'te 13 bin 940, Konya'da 13 bin 670, Şanlıurfa'da 13 bin 190, Diyarbakır'da 12 bin 170, Bursa'da 13 bin 730, Antalya'da 13 bin 160, Hatay'da 12 bin 640 ve Ardahan'da 540 konut inşa edilecek.
Konutlar ısı, ses ve su yalıtımlı olarak tasarlandı
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2+1 örnek konutları ilk kez görüntülendi.
Depreme dayanıklı, tünel kalıp sistemiyle inşa edilen örnek konutlar, ısı, ses ve su yalıtımlı olarak tasarlandı.
2+1 TOKİ ÖRNEK DAİRESİ TANITILDI
A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ TOKİ'nin örnek dairesinden detayları aktardı. Kentsel Dönüşüm Uzmanı Nihat Şen, A Haber canlı yayınında TOKİ'nin örnek dairesinde yanıtladı.
İŞTE TOKİ 2+1 ÖRNEK DAİRESİNİN FOTOĞRAFLARI....
TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU TARİHLERİ
TOKİ başvuruları 10-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak. İlk 5 gün yapılacak TOKİ başvuruları T.C. kimlik numarasının son hanesine göre e-Devlet üzerinden yapılacak.
10 Kasım 2025 1. Gün son rakamı '0' olan vatandaşlar,
11 Kasım 2025 2. Gün son rakamı '2' olan vatandaşlar,
12 Kasım 2025 3. Gün son rakamı '4' olan vatandaşlar,
13 Kasım 2025 4. Gün son rakamı '6' olan vatandaşlar,
14 Kasım 2025 5. Gün son rakamı '8' olan vatandaşlar başvuru yapabilecek.
15 Kasım 2025 tarihi itibarı ile uygulama son bulacak ve başvuru sistemi tüm vatandaşlara açılacak.
E-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda son tarih 18 Aralık. Banka şubelerinden yapılacak başvurularda son tarih 19 Aralık’tır.
